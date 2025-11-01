الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس أبطال أوروبا «عرض دائم» في سان جيرمان

كأس أبطال أوروبا «عرض دائم» في سان جيرمان
1 نوفمبر 2025 10:00


باريس (أ ف ب)

أعلن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أنه سيعرض كأس مسابقة دوري أبطال أوروبا في بارك دي برانس خلال كل مباراة على أرضه هذا الموسم، مما يتيح «لأكبر عدد ممكن من الناس عيش هذه اللحظة المفعمة بالعاطفة والفخر المشترك».
وقال بطل الموسم الماضي في بيان إنه «سيتم وضع الكأس في منصة باريس، قبل أن يواصل جولته في المساحات المميزة لملعب بارك دي برانس ولمدرجات المختلفة» خلال مواجهة نيس السبت ضمن المرحلة العاشرة.
وأضاف النادي الذي تُوج بلقب المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب على إنتر ميلان الإيطالي (5-0) في ميونيخ: «سيتمكن حاملو تذاكر المناطق المحددة فقط من دخول المناطق التي ستُعرض فيها الكأس».
وتابع: «بشغفهم وولائهم، ساهم مشجعو الأحمر والأزرق في كتابة هذا الفصل التاريخي للنادي»، موضحاً: «يريد باريس سان جيرمان الآن السماح لهم بالاقتراب من هذا الرمز للنجاح الجماعي».
وتُعتبر الكأس التي يملكها باريس سان جيرمان هي نسخة طبق الأصل، نسخة أصغر قليلاً، من كأس دوري أبطال أوروبا الحقيقية.
وعُرضت الكأس سابقاً في بعض فضاءات ملعب بارك دي برانس وفي «بيت باريس سان جيرمان»، وهو متجر مؤقت أُقيم في لوس أنجلوس خلال كأس العالم للأندية في يونيو الماضي.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
