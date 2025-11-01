الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تأجيل «الظهور الأول» لبوجبا مع موناكو

تأجيل «الظهور الأول» لبوجبا مع موناكو
1 نوفمبر 2025 10:02


باريس (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، أن بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق وموناكو الحالي، سيغيب عن مباراة فريقه بالدوري الفرنسي أمام باريس إف سي بسبب الإصابة.
وأوضحت إذاعة «مونت كارلو» أن بوجبا تعرّض لإصابة في الكاحل في تدريبات موناكو الخميس، ليغيب عن تدريبات الجمعة، وبالتالي سيغيب عن مواجهة باريس إف سي المقرر لها السبت.
وتابعت أن الحالة البدنية للاعب لم تتحسن بعد، وذلك بعد إصابته في الكاحل، وغاب عن تدريبات الجمعة، في الوقت الذي كان من المتوقع فيه أن يشارك للمرة الأولى مع الفريق ويتواجد في القائمة التي ستواجه «باريس إف سي» في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.
وقال سيباستيان بوكونيولي، المدير الفني لفريق موناكو في مؤتمر صحفي: «تعرض بول لإصابة في الكاحل في التدريبات، ونحن ننتظر التأكيدات بشأن قوة الإصابات، وسيغيب عن مباراة السبت».
وأضاف: «لقد ألتوى كاحله قليلاً، ونحن بحاجة للانتظار من أجل المزيد من الفحوص، كان قادراً على إنهاء التدريبات بالأمس لذلك كان أمراً إيجابياً، لكننا بحاجة للتأكد، ولم يكن قادراً بنسبة 100% على وضع قدمه على أرض الملعب في التدريبات».
وتسببت تلك الإصابة في تأجيل عودة بوجبا للملاعب مجدداً، وهو الذي لم يلعب منذ سبتمبر عام 2023، وكان وقتها في يوفنتوس الإيطالي ولا زال يقضي فترة عقوبة الإيقاف بسبب تعاطي المنشطات.

الدوري الفرنسي
موناكو
يوفنتوس
مانشستر يونايتد
بول بوجبا
