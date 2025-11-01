إنزاجي: الهلال يتحدى «الضغط»



الرياض (د ب أ)



تحدّث الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، عن فوز فريقه على نظيره الشباب في الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وفاز الهلال 1 - صفر، لكن الفريق المنتصر اضطر لخوض الدقائق الأخيرة من مباراة «الديربي» بنقص عددي لطرد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي.

وأوضح إنزاجي أن فريقه قدّم «مباراة ممتازة»، وتغلّب اللاعبون على الظروف الصعبة، مثل ضغط جدول الدوري، وكذلك الغيابات المؤثرة عن الفريق.

وأشار في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إلى أن الهلال قدّم مباراة ممتازة أمام فريق جيد اعتمد على التكتل الدفاعي.

ولم يفز الشباب على الهلال سوى مرة واحدة في آخر 10 سنوات، ما زاد من الضغوط على فريق المدرب الإسباني إيمانويل ألجواسيل.

وأضاف: «بعد طرد كوليبالي، قمنا بتغيير التكتيك، وأجريت تبديلات من أجل ألا يدخل مرمانا أي أهداف، ونجحنا في إنهاء المواجهة بصورة إيجابية رغم النقص العددي». وأضاف أن الفريق يلعب 5 مباريات في 13 يوماً تقريباً، ومع ذلك يؤدي بصورة جيدة.

ودافع مدرب إنتر ميلان السابق عن أداء مدافعه متعب الحربي الذي اضطر للعب في الجبهة اليمنى، بدلاً من اليسرى، لتعويض الغيابات، مؤكداً صعوبة إرسال الكرات العرضية بـ «القدم الضعيفة» له.