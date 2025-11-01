الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

تغيير نظام دوري الأبطال أثّر على تقاليد الكرة الإنجليزية

تغيير نظام دوري الأبطال أثّر على تقاليد الكرة الإنجليزية
1 نوفمبر 2025 10:16

لندن (أ ب)

أرجعت رابطة الدوري الإنجليزي السبب في تقليص عدد مباريات فترة أعياد الميلاد، إلى زيادة عدد مباريات الأندية في البطولات القارية، مما أثّر على تقليد مهم في الكرة الإنجليزية.
وتقام مباراة واحدة فقط يوم 26 ديسمبر المقبل، وتجمع بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل، وفي العام الماضي أُقيمت ثماني مباريات في اليوم نفسه.
وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي، أن زيادة عدد الأندية وتغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا، قدّم تحديات عديدة.
وقالت إنه مع قلة عطلات نهاية الأسبوع، فإنّ الرابطة مقيدة بمواعيد تلك المباريات، واسترجعت الرابطة أحداث العام الماضي، حيث تم اتخاذ ترتيبات سابقة لمراعاة مصالح الأندية التي تخوض مباريات في بطولات قارية في فترة الأعياد.
وأوضحت أنها ستقدم الضمانات اللازمة لإقامة المزيد من المباريات في نفس الموعد بعام 2026، حيث سيوافق ذلك يوم السبت.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
مانشستر يونايتد
نيوكاسل
