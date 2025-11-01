إنريكي يُذكر سان جيرمان بـ «السجل المتواضع»!



لندن (د ب أ)



حثّ لويس إنريكي لاعبي باريس سان جيرمان على استلهام التحفيز من سجلِّهم المتواضع على أرضهم مؤخراً ضد نيس، وذلك استعداداً لاستضافة نيس يوم السبت.

وفاز نيس بآخر مباراتين في الدوري الفرنسي بين الفريقين على ملعب بارك دي برانس، حيث فاز بنتيجة 3-1 في زيارته الأخيرة في أبريل.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بالطبع، هذا حافز لنا، إنه ليس شيئاً طبيعياً بالنسبة لنا، ولسنا معتادين على هذا النوع من النتائج على أرضنا».

وأضاف: «من الواضح أنه حافز، ولكنه سيكون صعباً للغاية أيضاً، لأنهم يمرون بفترة إيجابية، وقد غيّروا مسارهم».

ويحتل نيس المركز الثامن في الدوري الفرنسي، لكنه فاز بثلاث مباريات متتالية، ولم يتعرض للهزيمة في خمس مباريات.

وكان سفيان ديوب مفتاح هذه المسيرة، بتسجيله خمسة أهداف في آخر أربع مباريات له في الدوري.

على النقيض، فإنّ باريس سان جيرمان تعثّر مؤخراً، حيث فاز في مباراتين فقط من آخر ست مباريات له في الدوري، وخسر مباراة واحدة وتعادل في ثلاث، مما أدى إلى تقلص فارقه في صدارة الدوري إلى نقطة واحدة فقط، على الرغم من فوزه بجميع مبارياته الثلاث في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم.

وأضاف إنريكي، متحدثاً عن النتائج الأخيرة: «هذه هي الحياة، هذه هي كرة القدم، لدينا الكثير من المباريات التي نحتاج إلى تحسينها، ولكن هناك أيضاً دوري أبطال أوروبا، حيث يكون الأمر أكثر مكافأة لنا».