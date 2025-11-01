ألونسو: فترة التحديات تنتظر ريال مدريد



مدريد (د ب أ)



أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه تنتظره فترة حافلة بالتحديات.

ويستعد الريال لمواجهة فالنسيا، السبت، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، ثم يلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه رايو فايكانو يوم 9 نوفمبر.

وقال ألونسو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، والتي نشرها الموقع الرسمي للنادي: «بعد أسبوع إيجابي للغاية، لدينا أسبوع آخر حافل بالتحديات، حيث نواجه فالنسيا السبت، ثم نلتقي مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعدها نلتقي برايو فاييكانو يوم 9 نوفمبر، نريد أن نختتم هذه الفترة بنتائج جيدة وطاقة إيجابية، الفريق يتطلع لمواصلة التقدم، ومواصلة الضغط، وسنبدأ ذلك أمام فالنسيا».

وأضاف: «قد تكون هناك تغييرات في التشكيل، ولكن ليس لمباراة الثلاثاء، بل لمباراة السبت، في دوري أبطال أوروبا، يمكنك إهدار نقاط ثم استعادة نقاط أخرى، لكن في الدوري الإسباني الأمر ليس كذلك، لأنها ماراثون طويل، نحن نسير بخطى جيدة، ولا نريد أن نتراجع».

وأكمل: «حققنا سلسلة نتائج جيدة، ونريد الاستمرار، كل ما أفكر فيه هو المباراة ضد فالنسيا، وإنهاء هذه السلسلة من المباريات بشكل جيد، فاز فالنسيا في البرنابيو العام الماضي، لا يمكننا التراخي وعلينا احترامه، كوربيران مدرب يعد فريقه بشكل جيد وفالنسيا يمتلك لاعبين أكفاء وجيدين».

وعن حصول مبابي على جائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي في الدوري الإسباني، قال: «سجّل الأهداف، ويسجّلها، وسيواصل تسجيلها، الدور الذي يلعبه في الفريق له تأثير إيجابي على الفريق، الآن يجب على الفريق دعمه ليواصل التسجيل، أهنئ كيليان، وأنا سعيد جداً من أجله، علينا دعمه ليستمر على هذا المستوى».

وعن سؤاله عن مسألة تجديد عقد فينيسيوس جونيور، قال ألونسو: «أراه شديد التركيز والحماس، لعب بشكل جيد ضد خيتافي ويوفنتوس وفي الكلاسيكو، نتوقع الشيء نفسه أمام فالنسيا، الجميع يركز على ما هو قادم، نحن فريق تنافسي يريد الأفضل، وهذا شيء جيد، أمامنا تحديات مهمة، ونريد مواجهتها واحدة تلو الأخرى، ولكن بطريقة آمنة».