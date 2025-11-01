الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ابن ثعلوب يهنئ اللجنة الأولمبية على إنجاز «آسياد الشباب»

محمد بن ثعلوب
1 نوفمبر 2025 11:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

هنَّأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، اللجنة الأولمبية الوطنية، على النتائج الإيجابية لرياضة الإمارات، في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي اختتمت مؤخراً في مملكة البحرين، وسط مشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة، وشهدت صدارة الإمارات لترتيب الدول العربية المشاركة، والمركز الثامن في الترتيب العام للدورة، والذي يعد إنجازاً يحسب لفريق العمل باللجنة الأولمبية الوطنية، وجهود الاتحادات الرياضية، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة.
وجدّد رئيس اتحاد الجودو التهنئة لكافة الاتحادات الرياضية والأبطال الذين أسهموا في حصد النتائج الباهرة التي وضعت اسم الإمارات عالياً بين الدول المتقدمة في مختلف الأنشطة الرياضية.
وثمّن ابن ثعلوب المشاركة الإيجابية لمنتخب الشاب في منافسات الجودو ضمن فعاليات الدورة، التي نجح الأشقاء في مملكة البحرين في تنظيمها، مؤكداً أن ما قدّمه اللاعب الصاعد صقر العتيبي، من خلال أول مشاركة خارجية له، يُعد مؤشراً رائعاً لمواصلة تنفيذ خط وبرامج الاتحاد تجاه منتخبات المراحل العمرية للجودو، وثمّن جهود اللاعبين الصاعدين الذين تتوافر لهم خلال المرحلة القادمة فرص الرعاية والتدريب، من خلال برامج الاتحاد للحفاظ على المواهب وصقلهم، مشيداً بدور الأندية واهتمامها بقطاع المراحل العمرية للجودو، كذلك جهود الكوادر الإدارية والفنية.

الإمارات
دورة الألعاب الآسيوية
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
البحرين
اللجنة الأولمبية الوطنية
