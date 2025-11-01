الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«الشراع» يحصد «ذهبية» في «الآسيوية»

«الشراع» يحصد «ذهبية» في «الآسيوية»
1 نوفمبر 2025 10:50

 
أبوظبي (الاتحاد)

حصد منتخب الشراع الحديث ميدالية ذهبية، في البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، التي استضافتها سلطنة عُمان، بعد فوز كارولينا باجاك بالمركز الأول في المجموعة الفضية، وأسفرت باقي نتائج منتخبنا، عن حصول لوكا هيرفي على المركز الخامس، وجاء خليفة الرميثي سادساً، ضمن المجموعة الذهبية، والترتيب العام للبطولة.
وهنّأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، منتخبنا على مشاركته المتميزة في البطولة القارية، مشيداً بالأجهزة الإدارية والفنية ولاعبي المنتخب.
وأكد محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن التألق في بطولة آسيا، يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، التي تهدف إلى رفع علم الدولة في المحافل الخليجية والعربية والدولية، وهناك جهد كبير نسعى من خلاله للارتقاء بالمستوى العام لهذه الرياضة.

الإمارات
الشراع الحديث
اتحاد الشراع
عمان
