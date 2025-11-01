الجزيرة يكسب الوحدة في دوري السلة



علي معالي (أبوظبي)



حقق الجزيرة فوزه الأول في دوري كرة السلة، عندما تفوّق على الوحدة 89-69، ضمن «الجولة الخامسة»، بصالة اتحاد الجودو في بني ياس، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 6 نقاط، فيما يملك «العنابي» 5 نقاط.

تفوّق الجزيرة طوال المباراة، وفرض سيطرته على الملعب، وتقدم في الربعين الأول والثاني 33-29 و18-8، ورجحت كفة الوحدة في الربع الثالث 14-12، وعاد الجزيرة بقوة ليحسم الربع الرابع والأخير 26-18، وأدار المباراة الدولي حسن حاجي، والدولي هيثم قوجه، وأشرف بيداي، وراقبها الدولي محمود رشاد.

وفي مباراة ثانية، واصل شباب الأهلي انتصاراته، وتغلّب الوصل 79-54، بنتيجة أرباع 19-14 و22-10 و24-12 و14-18 لمصلحة «الفرسان» الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط، والوصل إلى 6 نقاط، وأدار المباراة الدولي سالم الزعابي، والدولي حمزة عباس، وعمر الأسمر.