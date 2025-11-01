الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

أرسنال يرفض طلب كريستال بالاس بتأجيل مباراة كأس الرابطة

أرسنال يرفض طلب كريستال بالاس بتأجيل مباراة كأس الرابطة
1 نوفمبر 2025 11:12

 
لندن (رويترز)

رفض أرسنال طلب كريستال بالاس بتأجيل مباراتهما في دور الثمانية لكأس الرابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم إلى 23 ديسمبر المقبل، وقال مدربه ميكل أرتيتا إنه سيكون من غير العدل أن يخوض الفريقان مباراتين في غضون 48 ساعة فقط.
وتقام المباراة 16 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن سلسلة من أربع مباريات شاقة في ثمانية أيام، إذ يواجه بالاس مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 14 ديسمبر وكوبس الفنلندي في دوري المؤتمر 18 ديسمبر، ثم يعود لمواجهة ليدر خارج أرضه في الدوري الممتاز 21 ديسمبر.
وزعم بالاس أن الفريقين يجب أن يحصلا على وقت متساوٍ للتعافي قبل مباراة دور الثمانية، حيث يستضيف أرسنال فريق ولفرهامبتون 13 ديسمبر.
وكان النادي الواقع في جنوب لندن منفتحاً على فكرة إقامة مباراة عشية عيد الميلاد، لكن هذا الخيار تم استبعاده، بعد محادثات مع شرطة العاصمة وهيئة النقل في لندن التي أشارت إلى محدودية خدمات النقل العام.
وكان أرسنال، صاحب الأرض، رفض أيضاً اللعب في عشية عيد الميلاد، بينما اقترح كريستال بالاس لاحقاً 23 ديسمبر كبديل، قبل يومين من رحلة أرسنال إلى إيفرتون (21 ديسمبر)، والتي تنطلق في نفس وقت مباراة كريستال بالاس في ليدز.
وقال أرتيتا: «لا أعتقد أن هذا عادل، فلدينا أيضاً مسابقات أخرى نحاول التوفيق بينها، كنا نعرف منذ بداية الموسم المسابقات التي يشارك فيها كل فريق، في المجمل، علينا أن نسعى لتوفير أفضل طريقة ممكنة للجميع، هناك خيارات أخرى (بدلاً من 23 ديسمبر)، صدقوني هناك خيارات أخرى أفضل بكثير من هذا، لقد اقترحناها بالفعل».
وحذّر المدرب الإسباني من أن أزمة توالي المباريات يجب أن يتم التعامل معها بالعدالة ومصلحة اللاعبين، وإلا فإن الأندية قد تفكر في النهاية في الانسحاب من المسابقات.
وأضاف: «أتمنى ألا نصل إلى هذا الحد، إذا كانت لدينا تلك الورقة التي تتضمن هذين المبدأين أمامنا قبل اتخاذ أي قرار، فلن نصل إلى هذه المرحلة جميعاً، إذا لم نفعل ذلك وتجاهلناه، يكون كل شيء ممكناً».

كأس الرابطة
كأس الرابطة الإنجليزية
أرسنال
كريستال بالاس
ميكيل أرتيتا
