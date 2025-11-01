جولة مينا للجولف تُطلق «روزنامة» الموسم الجديد



دبي (الاتحاد)

أعلن منظمو جولة مينا للجولف، التي تتخذ من الدولة مقراً لها، عن روزنامة الموسم الجديد، وتضم 12 بطولة تطوف دولاً مثل البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن، على أن يُقام الختام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر جولة مينا للجولف واحدة من المبادرات الإماراتية المتميزة، ولا تزال الجولةَ الوحيدةَ التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، ومُعترفاً بها من التصنيف الدولي الرسمي للجولف، لتوفر للاعبي الإمارات والدول العربية ومختلف الجنسيات مساراً واضحاً نحو الوصول إلى الاحتراف الكامل والمشاركة في البطولات الدولية الكبرى.

وفي التزامٍ رئيسي وضع المنظمون، اللاعبين في المقام الأول عند تحديد توقيت الروزنامة، وتُقدّم جميع بطولات الموسم العادي جوائز مضمونة ومعفاة من الضرائب بقيمة 100ألف دولار، تُدفع خلال 48 ساعة من الضربة الأخيرة، وتمت مراعاة «روزنامة» الموسم الجديد في تقليل السفر، وتخفيض ضغط الوقت والتكلفة على اللاعبين.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد بإقامة التصفيات التأهيلية في البرتغال على ملعب ترويا من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، وتحدد هذه البطولة اللاعبين الحاصلين على العضوية الكاملة، للمشاركة في البطولات وتصنيف الفئات للموسم، ويُغلق باب التسجيل للمشاركة بها 15 نوفمبر، وتليها مباشرة البطولة الأولى للموسم، والتي تقام في الأسبوع التالي في البرتغال أيضاً، بإقامة بطولة تحدي أرويرا من 25 إلى 27 نوفمبر، وبطولة روليار ألجارف كلاسيك في البرتغال أيضاً من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل.

وتنتقل المنافسات إلى شمال أفريقيا بعد ذلك، مع سلسلة بطولات مصر «مصر سوينج» التي تضم 4 بطولات من 19 يناير إلى 5 فبراير 2026، ويتم تحديد أماكن إقامتها لاحقاً، وتليها 3 بطولات في نادي الهوارة للجولف في طنجة بالمغرب، وهي بطولة تأهيلية 22 و23 فبراير، تمنح اللاعبين فرصة جديدة في منتصف الموسم للانضمام إلى عضوية الجولة بجوائز 50 ألف دولار، وبطولة الهوارة كلاسيك من 26 إلى 28 فبراير، وبطولة هيلتون كلاسيك من 3 إلى 5 مارس 2026.

وتنتقل الأحداث بعد ذلك إلى الأردن، بإقامة بطولتين في نادي أيلة للجولف، وهما بطولة أيلة كلاسيك من 9 إلى 11 مارس، وبطولة أيلة من 13 إلى 15 مارس.

ويختتم الموسم بإقامة بطولتين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يتم الإعلان عنهما لاحقاً، وتقامان خلال مارس من العام المقبل.

وقال كيث ووترز، الرئيس والمفوض لجولة مينا للجولف: «يسعدنا الكشف عن جدول قوي يضم ملاعب عالمية المستوى في البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، ونضع اللاعبين في المقام الأول بجوائز مضمونة معفاة من الضرائب، والدفع خلال 48 ساعة، ومسارات لعب معقولة وسهلة، كلها في صميم هذا الموسم، ومع انطلاق تصفيات التأهل في نوفمبر، وإقامة تصفيات سريعة في منتصف الموسم في فبراير، يُتيح جدول 2025-2026 المزيد من الفرص لاكتساب مكانة مرموقة والتنافس في ملاعب عالية الجودة في أوروبا وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي».