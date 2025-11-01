سلتيكس يُوقف «البداية الخيالية» لسيكسرز



بوسطن (رويترز)



سجّل جايلين براون 32 نقطة، في فوز فريقه بوسطن سلتيكس على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 109-108، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وألحق سلتيكس بمضيفه سيكسرز أول هزيمة في الموسم.

وأضاف أنفيرني سيمونز 19 نقطة لبوسطن، فيما سجّل كل من ديريك وايت وبايتون بريتشارد 15 نقطة، وفاز سلتيكس بثلاث مباريات متتالية، بعدما بدأ الموسم بالخسارة في ثلاث مباريات متتالية، بينها الهزيمة بفارق نقطة واحدة أمام سيكسرز في المباراة الافتتاحية للموسم.

وأحرز تايرس ماكسي 26 نقطة وأرسل 14 تمريرة حاسمة لزملائه في فيلادلفيا، وسجّل أربعة لاعبين آخرين من سيكسرز رقمين مزدوجين، بينهم جويل إمبيد (20 نقطة) والشاب في.جيه إيدجكومب (17 نقطة).

وتأخر فيلادلفيا بفارق عشر نقاط، قبل أقل من ثلاث دقائق على النهاية، لكنه قلّص الفارق إلى نقطة واحدة واستحوذ على الكرة قبل 3.8 ثانية من النهاية.

وأفرط كونتين جرايمز في المراوغة والاستحواذ في آخر محاولة، ولم يتبق لإمبيد سوى محاولة يائسة مع نهاية المباراة.

وفي مباراة أخرى، سجّل كوهي ليونارد 34 نقطة، في فوز فريقه لوس أنجلوس كليبرز على ضيفه نيو أورليانز بليكانز 126-124.

وعوّض بورتلاند تريل بليزرز تأخره بفارق عشر نقاط في الربع الرابع، ليحقق الفوز على ضيفه دنفر ناجتس 109-107.

وسجّل جوش جيدي أعلى رصيد من النقاط في مسيرته برصيد 32 نقطة، في فوز فريقه شيكاجو بولز على ضيفه نيويورك نيكس 135-125 ليحقق بولز أفضل بداية له للموسم منذ 1996-1997.

وفي باقي المباريات، خسر إنديانا بيسرز على أرضه أمام أتلانتا هوكس 128-108، وكذلك خسر كليفلاند كافاليرز على أرضه 112-101 أمام تورونتو رابتورز.

وعاد لوكا دونتشيتش بعد غياب ثلاث مباريات للإصابة، ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز على مضيفه ممفيس جريزليز 117-112.

وسجّل ديفن بوكر ست رميات ثلاثية ليحرز 36 نقطة، ليضع حداً لسلسلة من أربع هزائم متتالية لفريقه فينكس صنز، بعدما قاده للفوز على ضيفه يوتا جاز 118-96.