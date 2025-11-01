الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إبراهيم صالح يبدأ «المهمة الجديدة» لإعادة أمجاد الشارقة

إبراهيم صالح يبدأ «المهمة الجديدة» لإعادة أمجاد الشارقة
1 نوفمبر 2025 13:00


علي معالي (أبوظبي)

تولى إبراهيم صالح سمبيج مهمته رئيساً لشركة كرة القدم بنادي الشارقة، وبذلك يعود هذا المنصب مجدداً إلى لاعبي الكرة الذين حققوا مع «الملك» العديد من الإنجازات خلال مسيرتهم، ويعتبر محسن مصبح حارس النادي والمنتخب آخر لاعب تقلَّد المنصب، وتُوج وقتها الفريق بلقب دوري المحترفين موسم 2018-2019، ومعه إبراهيم صالح سمبيج عضواً بالشركة والمدير المالي.
وجاء التشكيل الجديد ليُصبح إبراهيم صالح رئيساً للشركة في توقيت صعب ومهم في الشارقة هذا الموسم، حيث يعاني كثيراً من الإخفاقات الأخيرة محلياً وقارياً.
ولعب إبراهيم صالح مع الشارقة من 1979 إلى 1997، وتُوج مع «الملك» بالعديد من الألقاب، منها الدوري، وعمل مدرباً مساعداً مع جمعة ربيع عام 2003، وتُوج «الملك» بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخلال فترة عضويته بمجلس إدارة شركة الكرة، أحرز الشارقة درع الدوري موسم 2018-2019.
يبدأ إبراهيم صالح، الذي يعتبر أشهر لاعب ارتكاز في مسيرة الشارقة، إلى جانب حسين غلوم، مهمته الجديدة بوضع اللمسات على اختياره لأعضاء شركة الكرة الذين يتولون المهمة في توقيت صعب للغاية، وتضع جماهير النادي آمالها في قدرة وكفاءة الرئيس الجديد لشركة الكرة القدم لإعادة «الملك» إلى المسار الصحيح. 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
محسن مصبح
