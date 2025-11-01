فتح باب التسجيل في سباقات المحامل الشراعية والبوانيش



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري في نسخته الخامسة، الذي يُقام من 7 إلى 16 نوفمبر الجاري في منطقة الظفرة.

ويُقام مهرجان السلع بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من الشركاء الداعمين.

وأوضح النادي أن سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، يُقام 8 أو 9 نوفمبر، على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي خلال الأيام المقبلة، بعد متابعة الأحوال الجوية، فيما يُقام سباق براكة للبوانيش 15 أو 16 نوفمبر، على أن تُعلن اللجنة المنظمة التوقيت النهائي، قبل الموعد المحدد.

ويُعد مهرجان السلع البحري أحد أبرز المهرجانات التراثية في الدولة، ويجمع المهرجان بين السباقات البحرية التراثية والفعاليات المجتمعية والثقافية التي تعكس أصالة الموروث البحري الإماراتي، وتحتفي بتاريخ الأجداد على شواطئ الظفرة.

ووجّه خليفة الرميثي، مدير السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، لما يقدمه من دعم متواصل للرياضات البحرية الحديثة والتراثية، وقال: «مهرجان السلع البحري أصبح محطة سنوية ينتظرها عشاق البحر، لما يجسّده من قيم التراث والهوية الوطنية، ومع انطلاق النسخة الخامسة هذا العام، نواصل في نادي أبوظبي للرياضات البحرية التزامنا بتنظيم سباقات تراثية تعزّز ارتباط الأجيال الجديدة بتراث الأجداد، وتكرّس مكانة السلع بوصفها وجهة بحرية متميزة على خريطة الفعاليات الوطنية».

وأشار الرميثي إلى أن النادي أنهى استعداداته اللوجستية والفنية بالتعاون مع الجهات المعنية، داعياً الملاك والنواخذة إلى الإسراع في التسجيل، عبر المنصات الرسمية للنادي، لضمان المشاركة في هذا الحدث التراثي الكبير.