أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الطيران الشراعي «سابع العالم»

منتخب الطيران الشراعي «سابع العالم»
1 نوفمبر 2025 14:00

أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخب الطيران الشراعي «الباراموتور» المركز السابع عالمياً في بطولة العالم، التي أقيمت في مدينة بورنوس - قادس بإسبانيا خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الماضي، بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات العالمية، وتم تكريم المنتخبات العشر الأوائل.
وعادت بعثتنا المشاركة، التي ضمت 6 طيارين، هم الطيار طارق العبيدلي، الطيار راشد السماحي، الطيار خميس الكعبي، الطيار زايد الشيباني، الطيار محمد المازمي، والطيار عبدالله ناصر الحمادي.
وبفضل هذا الأداء المشرّف، تم اعتماد وتأهل منتخب الإمارات رسمياً للمشاركة في البطولات العالمية القادمة، ممثلاً للدولة في المحافل الدولية لرياضة «الباراموتور».
كما تم تكريم الطيارين وتوزيع الميداليات على أعضاء الفريق الإماراتي، تقديراً لجهودهم الكبيرة، وسط تهاني جميع الفرق المشاركة التي أشادت بمستوى المنتخب الإماراتي وروح الفريق العالية.

الطيران الشراعي
إسبانيا
