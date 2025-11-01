الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
منصور بن محمد: دعم القيادة وعزيمة الأبطال قوة الدفع الأساسية للتفوق الرياضي

منصور بن محمد في ذكرى رحيل الشيخ راشد بن سعيد نستذكر جميعاً سيرته العطرة
1 نوفمبر 2025 14:23

 

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن دعم وتشجيع القيادة الرشيدة، وعزيمة الأبطال وإرادتهم، ستظل قوة الدفع الأساسية لتحقيق التفوّق الرياضي، وكتابة فصول جديدة في سجل إنجازات الإمارات في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالإنجاز التاريخي الكبير لوفد الإمارات الذي خاض منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب، في مملكة البحرين الشقيقة، حيث تكلّلت المشاركة بتحقيق أبطال الإمارات 31 ميدالية، ليأتوا في المركز الأول عربياً، والثامن بجدول الترتيب العام، وسط مشاركة أكثر من 5000 رياضي من 45 دولة، في رسالة مفادها أن الإمارات قادرة على صنع الفارق بجدارة وتسجيل الإنجازات باستحقاق وتميز.
ونوّه سموه بهذا الإنجاز الكبير والأرقام القياسية والميداليات التي تحمل خلفها قصصاً مُلهمة لنماذج وطنية مشرفة، وقال: «لم يكن هذا الإنجاز الكبير وليد الصدفة، بل هو نتاج عمل دؤوب وشعور بالمسؤولية تجاه الوطن الذي ستظل رايته شامخةً على الدوام، برؤية وتوجيهات قيادته الرشيدة، وعطاء أبنائه الأوفياء وتفانيهم في رفعته».
وعبّر سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عن اعتزازه، بفوز أبطال الإمارات بهذا العدد الكبير من الميداليات التي صاحبتها تفاصيل دقيقة، سواء على مستوى النتائج، مثل تحطيم الرقم القياسي لأكثر من مرة في سباق 100 متر عدواً، من خلال منتخب ألعاب القوى، والتأهل إلى بطولة العالم تحت 20 سنة المُقامة العام المقبل، وكذلك نجاح وتألق منتخب سباقات الهجن والقدرة ومنتخب المواي تاي، ضمن ظهورهما الأول في المحافل الآسيوية، إضافة إلى الإنجاز المتميز لمنتخب السباحة والفوز بذهبية 50 متر فراشة، بأفضل زمن في دورات الألعاب الآسيوية للشباب، ومنتخب الجوجيتسو بالفوز بـ7 ميداليات، في حين يبقى الشكر موصولاً لبقية الرياضات التي رفعت علم الإمارات على منصات التتويج، وهي الفروسية بمسابقتيّ القدرة وقفز الحواجز، والرياضات القتالية والرياضات الإلكترونية والريشة الطائرة.
كما ثمّن سموه روح الالتزام والتعاون والإيثار التي جمعت بين أعضاء الوفد الرياضي الذين حرصوا على التكاتف والالتفاف حول الرياضيين في مختلف مراحل الدورة.
وأثنى سموه على الدور الكبير للبعثة الدبلوماسية الإماراتية لدى مملكة البحرين، التي وفرت جميع أوجه الدعم والمساندة لتسهيل مهمة مختلف فرق العمل.
وشارك وفد الإمارات في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، بوفد مكوّن من 152 رياضياً «107 لاعبين و45 لاعبة»، خاضوا منافسات 19 رياضة هي كرة اليد، كرة السلة 3x3، الفروسية «قفز الحواجز والقدرة»، ألعاب القوى، السباحة، الدراجات «الطريق»، الملاكمة، المواي تاي، الرياضات الإلكترونية، رفع الأثقال، الترايثلون، التايكواندو، تنس الطاولة، سباقات الهجن، الريشة الطائرة، الجولف، الجودو، الجوجيتسو، والرياضات القتالية.

