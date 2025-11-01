جنوى ينفصل عن مدربه فييرا

روما (أ ف ب)

لم يعد الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا مدرباً لنادي جنوى، بحسب ما أعلن متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء في بيان مقتضب للنادي: «يُعلن جنوى أن باتريك فييرا لم يعد مسؤولاً عن الفريق الأول».

وكان فييرا (49 عاماً) قد انضم إلى النادي في نوفمبر 2024.

ومنذ انطلاق الموسم، لم يحصد جنوى سوى ثلاث نقاط من تسع مباريات (3 تعادلات و6 هزائم)، وهي أسوأ بداية موسم في تاريخ النادي.

وكان فييرا مهدداً بالإقالة منذ خسارة فريقه على أرضه أمام كريمونيزي (0-2) الأربعاء.

وأقال النادي مديره الرياضي الجمعة، وتحدث خلفه مع لاعب أرسنال السابق لتأكيد استمراره في منصبه.

لكن بحسب الصحافة الإيطالية، اجتمع فييرا مع إدارة النادي مجدداً صباح اليوم، وقرر الطرفان إنهاء التعاون بينهما.

وسيتولى تدريب الفريق مؤقتاً كلٌّ من روبرتو مورجيتا وميمو كريشيتو، اللاعب السابق البارز في النادي والذي يدرب حالياً فريق تحت 17 عاماً، وذلك في مباراة جنوى المقبلة الاثنين ضد ساسولو، في انتظار تعيين مدرب جديد.

وكان الفريق في أسفل الترتيب عندما وصل فييرا في نوفمبر 2024، وقاده إلى إنهاء الموسم في المركز الثالث عشر بفارق 12 نقطة عن أول الهابطين.

وكان بطل العالم 1998 وبطل أوروبا 2000 قد مدّد عقده مطلع يونيو حتى عام 2027.

وبدأ فييرا مسيرته التدريبية مع فرق الشباب في مانشستر سيتي، ثم درّب بين 2015 و2018 في الدوري الأميركي فريق نيويورك سيتي، الذي ينتمي إلى مجموعة سيتي فوتبول، على غرار مانشستر سيتي، ثم تولى تدريب نيس (2018-2020)، كريستال بالاس الإنجليزي (2021-2023) وستراسبورغ (2023-2024).

ويُعد فييرا ثاني مدرب يُقال من منصبه في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد الكرواتي إيجور تودور في يوفنتوس.