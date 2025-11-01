الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا: مانشستر سيتي اقترب من العودة إلى «أفضل مستوى»

جوارديولا: مانشستر سيتي اقترب من العودة إلى «أفضل مستوى»
1 نوفمبر 2025 16:16

لندن (د ب أ)

يعتقد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه اقترب من العودة لأفضل مستوياته حيث يهدف لملاحقة فريق أرسنال، متصدر جدول الترتيب.
وأنهت الخسارة المخيبة للآمال بهدف نظيف أمام أستون فيلا، سلاسل اللاهزيمة استمرت لتسع مباريات متتالية في المسابقات كافة، وتركت مانشستر سيتي خلف أرسنال بفارق 6 نقاط قبل انطلاق منافسات الجولة الجديدة من الدوري، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع بورنموث غداً الأحد.
ويطارد مانشستر سيتي فريق أرسنال منذ خسارته مباراتين متتاليتين أمام توتنهام وبرايتون في شهر أغسطس الماضي، لكن المدرب جوارديولا يصر على أنه لا يزال يحتفظ بنفس التفاؤل الذي كان لديه بشأن فريقه خلال الصيف.
وقال جوارديولا: «لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا، ولكننا اقتربنا، قلت قبل شهر، أنني شعرت بأن هذه الكلمات ستكون مدمرة تماماً إذا لم نحقق النتائج».
وأضاف: «أعلم ذلك، لكني شعرت بشعور جيد عندما أرى الفريق، عندما أراهم في غرفة الملابس، وفي التدريبات، وكيف نطبق ما تدربنا عليه، وكيف نريد أن نحاول القيام بالأشياء».
وأكد: «كان لدي شعور أنه عندما يعود رودري إلى أفضل مستوياته، ورغم أنه لن يكون في أفضل حالاته قريبا، لكنه يمكن مساعدتنا، ومع كل الخيارات الأخرى التي أمتلكها، سنكون فريقاً من الصعب على المنافسين هزيمته، وهذا هو ما أريده بالضبط».
وأكمل: «هل سنكون قريبين من المنافسة على اللقب؟ لا أعلم، لكن منذ البداية، منذ كأس العالم للأندية في أميركا، كنت متفائل جداً جداً بشأن الفريق قبل هذا الموسم».

بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
أرسنال
الدوري الإنجليزي
