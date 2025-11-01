فليك يواصل «حماية» لامين يامال

برشلونة (أ ف ب)

قال هانسي فليك مدرب برشلونة الإسباني، إنه سيواصل «حماية» النجم الشاب لامين يامال بعد الانتقادات التي طالته مؤخراً.

وكان الجناح البالغ من العمر 18 عاماً قد عانى في مباراة الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي، حيث خسر برشلونة أمام غريمه ريال مدريد، ما وسّع الفارق إلى خمس نقاط بين الفريقين في صدارة الدوري الإسباني.

كما أثار يامال الجدل بتصريحات قبل المباراة ألمح فيها إلى أن ريال مدريد «يسرق ويشتكي»، ما أثار غضب جماهير «الملكي»، وجزء كبير من وسائل الإعلام الإسبانية.

وقال فليك في مؤتمر صحفي عشية مواجهة برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني الأحد: «نتحدث معه، نحن صادقان جداً مع بعضنا بعضاً، هو معي وأنا معه، وهذه هي أفضل طريقة».

وأضاف: «سأحميه دائماً وأدعمه، إنه لاعب رائع، وشاب رائع، ولا يزال صغيراً جداً، وسنواصل السير على هذا النهج».

ويعاني يامال إصابة في الفخذ منذ أسابيع عدة، ورغم مشاركته أساسياً في الكلاسيكو، إلا أن أداءه كان باهتاً، ولا يزال يبدو متأثراً بالإصابة.

تابع فليك: «لامين بخير، تحدثت معه للتو وهو يشعر بتحسن، بالطبع هناك أيام يشعر فيها ببعض الألم، لكنه يعمل بجد الآن، وتطور كثيراً في هذا الجانب. إنه في مسار تطور جيد، وهذا ما يمكننا قوله».

وأكد المدرب الألماني أن روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو باتا جاهزين للعودة بعد الإصابة، في حين لا يزال الفريق يفتقد خدمات بيدري، جافي، وجوان غارسيا، من بين آخرين.

وأوضح فليك أن عودة المهاجم المخضرم ليفاندوفسكي وصانع الألعاب أولمو ساهمت في رفع مستوى التدريبات.

وقال: «ما أراه الآن مع عودة داني وليفا، أن آخر حصتين تدريبيتين كانتا جيدتين جداً».