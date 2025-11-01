الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فليك يواصل «حماية» لامين يامال

فليك يواصل «حماية» لامين يامال
1 نوفمبر 2025 17:50

برشلونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مبابي «المذهل» يمنح ريال مدريد «النقطة 30»
فياريال يقفز إلى «الوصافة» في «الليجا»

قال هانسي فليك مدرب برشلونة الإسباني، إنه سيواصل «حماية» النجم الشاب لامين يامال بعد الانتقادات التي طالته مؤخراً.
وكان الجناح البالغ من العمر 18 عاماً قد عانى في مباراة الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي، حيث خسر برشلونة أمام غريمه ريال مدريد، ما وسّع الفارق إلى خمس نقاط بين الفريقين في صدارة الدوري الإسباني.
كما أثار يامال الجدل بتصريحات قبل المباراة ألمح فيها إلى أن ريال مدريد «يسرق ويشتكي»، ما أثار غضب جماهير «الملكي»، وجزء كبير من وسائل الإعلام الإسبانية.
وقال فليك في مؤتمر صحفي عشية مواجهة برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني الأحد: «نتحدث معه، نحن صادقان جداً مع بعضنا بعضاً، هو معي وأنا معه، وهذه هي أفضل طريقة».
وأضاف: «سأحميه دائماً وأدعمه، إنه لاعب رائع، وشاب رائع، ولا يزال صغيراً جداً، وسنواصل السير على هذا النهج».
ويعاني يامال إصابة في الفخذ منذ أسابيع عدة، ورغم مشاركته أساسياً في الكلاسيكو، إلا أن أداءه كان باهتاً، ولا يزال يبدو متأثراً بالإصابة.
تابع فليك: «لامين بخير، تحدثت معه للتو وهو يشعر بتحسن، بالطبع هناك أيام يشعر فيها ببعض الألم، لكنه يعمل بجد الآن، وتطور كثيراً في هذا الجانب. إنه في مسار تطور جيد، وهذا ما يمكننا قوله».
وأكد المدرب الألماني أن روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو باتا جاهزين للعودة بعد الإصابة، في حين لا يزال الفريق يفتقد خدمات بيدري، جافي، وجوان غارسيا، من بين آخرين.
وأوضح فليك أن عودة المهاجم المخضرم ليفاندوفسكي وصانع الألعاب أولمو ساهمت في رفع مستوى التدريبات.
وقال: «ما أراه الآن مع عودة داني وليفا، أن آخر حصتين تدريبيتين كانتا جيدتين جداً».

برشلونة
لامين يامال
هانسي فليك
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©