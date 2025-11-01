الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«ثلاثية» لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي

«ثلاثية» لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي
1 نوفمبر 2025 18:09

عصام السيد (دبي)

حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا «ثلاثية» لافتة، خلال السباق الافتتاحي لمضمار جبل علي، الذي تألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت إجمالي جوائزه 600 ألف درهم، وسط أجواء تنظيمية رائعة، وحضور جماهيري غفير من محبي رياضة الخيول الذي وجد اهتماماً من إدارة المضمار، ووفرت له جميع التسهيلات متضمنة المظلات الواقية من الشمس الجديدة.
وجاء الفوز الأول لسموه، حين أكد الجواد «ملهوف» بقيادة راي داوسون نجوميته المطلقة، حين حصد لقب الشعفار للاستثمار ستيكس في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، بنظام سباق داعم للحوافز، وقيمة جوائزه 72 ألف درهم، ومسجلاً 59:32 ثانية.
وجاء الفوز الثاني لخيول سموه، عبر «أطوال» بقيادة سيلفستر دي سوسا، في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 100 ألف درهم، على لقب السرعة الافتتاحي برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، ومسجلاً 59:28 ثانية.
وسجل «الرائد» لسموه الفوز الثالث بقيادة سيلفستر دي سوسا «ثنائية»، حين خطف جائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر سباق تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب كأس افتتاح الموسم، وقيمة جوائزه 120 ألف درهم، ومسجلاً 1:22:93 دقيقة.
وتقدم الحضور، المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير سباقات سموه، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي.
وحصدت الفرس «ايه اف منافيه» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة حمد البوسعيدي جائزة الشوط الأول لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات»، على لقب كأس بورشه وقيمة جوائزه 50 ألف درهم، ومسجلة 1:07:46 دقيقة.
وانتزع «إتساتين فروم لين» لدانيال ماوليف وانوج دون وبإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1400 متر لسباق تكافؤ الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، على لقب أم سقيم ستيكس، بنظام سباق داعم للحوافز وقيمة جوائزه 100 ألف درهم، ومسجلاً 1:25:68 دقيقة.
وبفارق 10.25 أطوال ظفر «دايموند ديلر» لعذبة للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج اوشي بجائزة الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 72 ألف درهم برعاية أورينت للري ـ داعم ومسجلاً 1:37:63 دقيقة.
وكان مسك الختام «جولد سبور» لعلي حداد بإشراف قيس عبود «ثنائية» بقيادة لياندرو شيمنيز الفائز بسباق بنك دبي التجاري في الشوط السابع لمسافة 1800 متر، ومخصص لتكافؤ الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 86 ألف درهم، ومسجلاً 1:51:73 دقيقة.

