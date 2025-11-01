«زلزال 25» بطل سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً

دبي (الاتحاد)

توج المحمل «زلزال 25» لمالكه عبدالله محمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وشهد أروع اللوحات التنافسية بين 64 مشاركاً من نخبة المحامل في الدولة.

وجاء السباق محتدماً وسريعاً بمجرياته بالنظر لحنكة وخبرة المشاركين، وقوة السفن من فئة 60 قدماً، مع التزام الجميع بتعليمات السلامة، وحرص كافة المحامل على تقديم أقصى طاقة في محاولة التواجد في المراكز الأولى في واحد من أهم سباقات الموسم الرياضي الجاري، بينما عبرت المحامل في بحر دبي وخلفها الإطلالات الخلابة على أبرز معالم «دانة الدنيا».

واحتضن «دبي هاربر» مراسم التتويج في ختام المنافسات، وقام محمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الفائزين، إذ جاء في المركز الثاني المحمل «الشقي 96» للمالك والنوخذة بطي مصبح الغشيش المري، وحصد المركز الثالث، المحمل «الطف 9» للمالك محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي.

وعبر محمد المري، عن تقديره لجهود المشاركين على المستويات التي قدموها في هذا السباق، بما يعد مؤشراً أن سباقات السفن لفئة 60 قدماً، ستكون حافلة بالندية والتقارب بين النواخذة المتمرسين، وتجعلنا نتابع سباقات تعكس تطور السباقات الشراعية الإماراتية وتميزها على صعيد المنطقة والعالم، وقال:«السباق جاء وفق التوقعات الفنية من حيث السرعة ودقة المسار الذي التزم به كافة المشاركون، وهو ما جعلنا نتابع سباقاً متميزاً على كافة الأصعدة، وبينما نهنئ الحاصلين على المراكز الأولى، نود أن نشيد بالجميع، حيث تابعنا من البحر، وعبر اللقطات الجوية لوحة تنافسية رائعة».

من جانبه، أكد مروان عبدالله المرزوقي، أن الاستمرارية في التواجد على منصة التتويج هذا الموسم أمر إيجابي، حيث يسعى للحفاظ على هذه المكاسب، وقال: «جميع السباقات الشراعية مهمة للغاية، إلا أن فئة 60 قدماً للسفن الشراعية تبقى دائماً ذات طابع خاص، الفوز بالسباق الخاص بها أمر يشعرنا بالرضا والسعادة لكافة أفراد طاقم المحمل، بعد المجهود الذي بذلوه في التحضيرات والسباق نفسه، والنجاح بالتواجد في المركز الأول رغم المنافسة المحتدمة».

فيما اعتبر المالك والنوخذة بطي مصبح الغشيش المري، أن الحصول على المركز الثاني يعكس التوفيق لهم في السباق الذي كان صعب وتكتيكي بين النواخذة، وكانت الاستمرارية فيه حتى النهاية والبقاء للأقوى، ووجه الشكر إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم هذا السباق الطيب، وتوفير كافة المقومات اللازمة لنجاحه.

أما النوخذة يوسف أحمد الحمادي الحاصل على المركز الثالث، فتقدكم بالشكر للجنة المنظمة على الترتيبات المتميزة للسباق واختيار يوم وتوقيت مناسب للغاية إلى جانب مسار السباق الذي منح النواخذة القدرة على اختيار الأنسب لهم، وبالنسبة له، فقد اختار نحو اتجاه اليابسة وهو ما ساعد الطاقم على التواجد على منصة التتويج.