الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مجلس إدارة الشارقة يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد

مجلس إدارة الشارقة يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد
1 نوفمبر 2025 18:42

الشارقة (وام)

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بتشكيله الجديد اجتماعه الأول بمقره، برئاسة محمد جمعة بن هندي، وحضور جميع الأعضاء.
تم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية، واستعراض التوجهات الاستراتيجية للارتقاء بجميع الإدارات والفرق الرياضية بالنادي خلال الفترة المقبلة.
وتولى عبيد سعيد الشامسي منصب نائب الرئيس رئيس المكتب القانوني، وأسندت مهام رئاسة شركة كرة القدم إلى إبراهيم صالح سمبيج، مع تكليف إبراهيم محمد الجروان رئيساً لشركة الاستثمار والتسويق التجاري، وتسمية راشد سالم الباس مديراً مالياً للنادي، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيساً للألعاب الفردية، ومحمد صالح آل علي رئيساً لإدارة الألعاب الجماعية، ومحمد عبدالله بورحيمة رئيساً لإدارة الاتصال المؤسسي، وناصر سعيد بن عفصان رئيساً لمكتب الرقابة الداخلية والحوكمة.
وثمن محمد جمعة بن هندي ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومباركته ودعمه للرياضة والرياضيين، مشيداً بدعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ومتابعته الدائمة، مما أسهم في تطوير الحركة الرياضية في الإمارة، ومتابعة ودعم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، للرياضة في الإمارة.

الشارقة
محمد جمعة بن هندي
