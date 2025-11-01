«مضمار أبوظبي» ينظم «الحفل الثاني»



عصام السيد (أبوظبي)



ينظم مضمار أبوظبي للسباق، في الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد، حفل سباقه الثاني للخيول العربية والمهجنة الأصيلة الذي يتألف من 7 أشواط، يبلغ إجمالي جوائزها المالية 466 ألف درهم.

وأكدت إدارة المضمار اكتمال كل الترتيبات لتنظيم السباق، وحرصها على مواصلة النجاحات في الحفل الثاني بالموسم الجديد.

ويجتذب الشوط الأول لمسافة 1600 متر 16 خيلاً عربية تتنافس في لقب تحدي الوثبة البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، وتتنافس 14 خيلاً عربية في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب سباق الميل الوطني «هيبة» البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم.

وتتنافس 9 خيول عربية عمر أربع سنوات فقط في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب سباق الإرث الإماراتي للخيول العربية «شروط» البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، فيما يجتذب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر 16 خيلاً عربية تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة البالغ قيمة جوائزه 70 ألف درهم.

وسيكون الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، مسرحاً لتنافس 14 خيلاً عربية على لقب سباق يوم العلم الكلاسيكي البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم.

وفي السباق المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، تتنافس 8 خيول في الشوط السادس لمسافة 1200 متر على لقب سباق حراس المجد للسرعة البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، فيما يختتم الشوط السابع لمسافة 1600 متر الحفل بسباق كاتاليست للسرعة البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم.