الإمارات تحصد «الميدالية السابعة» في كأس العالم للرماية البارالمبية



العين (الاتحاد)

رفعت الإمارات رصيدها إلى 7 ميداليات، في كأس العالم للرماية البارالمبية، التي تُقام بمدينة العين، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بعد حصول سعيد البلوشي وعائشة الشامسي على الميدالية الفضية، ضمن مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضع الوقوف فئة SH2 مختلط للفرق، وحقق «الثنائي» 14 نقطة، فيما تمكن الفريق الأميركي من حسم المركز الأول والميدالية الذهبية في الطلقة الأخيرة «16 نقطة»، وجاء الفريق الصيني الثاني في المركز الثالث.

وقام العميد سالم عبدالله براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، يرافقه محمد غانم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة بتتويج الفائزين، بحضور عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، في هيئة زايد لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

واصلت الهند تربعها على قمة البطولة، بحصولها على 16 ميدالية «8 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين»، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية ولها 7 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات وفضيتين، وسلوفاكيا ثالثاً بـ4 ميداليات.

أقيمت 4 نهائيات، الأول: مسابقة المسدس 50 متر سكتون الفئة SH1 مختلط للفرق والفردي، وفازت إيران بذهبية الفرق «1598 نقطة»، وتبتعها الهند «1588 نقطة»، والصين «1528 نقطة».

في الفردي، فاز آكاش لاعب الهند بالمركز الأول «223.1 نقطة»، وتبعه مواطنه سانديب كومار «220.5 نقطة»، والصيني فينج يوكسين «201 نقطة».

وشهدت مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضعية الواقف الفئة SH1 للرجال للفرق، فوز الهند بالذهبية «1838.7 نقطة»، ونالت الصين الميدالية الفضية «1823.6 نقطة»، وكازاخستان ثالثاً «1811.5 نقطة»، وفي الفردي، نال يركين غباسوف من كازاخستان المركز الأول «250.6 نقطة»، وتبعه السلوفاكي رادوسلاف مالينوفسكي من «249.8 نقطة»، والدنماركي مارتن بلاك يورجنسن «226.9 نقطة».

وفي مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار هوائي وضعية الواقف الفئة SH1 للسيدات، أحرزت الصين ذهبية الفرق بـ«1847.9 نقطة»، وجاءت تايلاند في المركز الثاني «1839.4 نقطة»، بينما تم حجب المركز الثالث لعدم مشاركة عدد كافٍ من الفرق، وفي الفردي، أحرزت أفاني ليكهارا لاعبة الهند المركز الأول «249.9 نقطة»، وتبعتها السويدية آنا بنسون «249.3 نقطة»، والتايلاندية ليونجفيلاي «226.1 نقطة».