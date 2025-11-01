الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الظفرة يتألق أمام كلباء بـ «ثلاثية»

1 نوفمبر 2025 19:23

 
علي معالي (أبوظبي)

فاز الظفرة على كلباء 3-0، في «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع «الفارس» رصيده 12 نقطة، فيما يملك «النمور» 11 نقطة.
سجل «الثلاثية»، محمد سبيل لاعب كلباء بالخطأ في الدقيقة 18، ومحمد الخلوي في الدقيقة 72، وعبدالرحمن السوسي في الدقيقة 79.
جاءت المباراة قوية من الفريقين، وتألق سلطان المنذري حارس كلباء الذي تصدى لعدد كبير من الهجمات الكفيلة بزيادة «غلة» الظفرة من الأهداف، ووضحت رغبة لاعبي «الفارس» في الخروج بـ«العلامة الكاملة»، ونجحوا في مسعاهم، وشهد اللقاء 13 تسديدة للظفرة، مقابل 6 محاولات لكلباء.

