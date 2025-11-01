الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فياريال يقفز إلى «الوصافة» في «الليجا»

فياريال يقفز إلى «الوصافة» في «الليجا»
1 نوفمبر 2025 19:44

 
مدريد (أ ف ب)

ارتقى فياريال إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتاً، بعد فوزه الكبير على ضيفه رايو فايكانو 4-0، في المرحلة الحادية عشرة.
ورفع فريق «الغواصة الصفراء» رصيده إلى 23 نقطة، متقدماً بفارق نقطة على حامل اللقب برشلونة الذي يستقبل الأحد إلتشي الثامن.
وتقدم فياريال منتصف الشوط الأول عبر المخضرم جيرارد مورينو (22)، قل أن يضيف ثلاثية في غضون ثماني دقائق خلال الشوط الثاني عبر ألبرتو موليرو (57)، وسانتي كوميسانا (59) وأيوسي بيريس (65).
وبات فياريال على بُعد أربع نقاط من ريال مدريد المتصدر الذي يستقبل فالنسيا الثامن عشر، باحثاً عن فوزه العاشر في 11 مباراة، علماً أنه خسر مرة يتيمة هذا الموسم في الليجا، وكانت بنتيجة كبيرة على أرض جاره أتلتيكو مدريد 2-5.

