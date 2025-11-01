التعاون يزاحم النصر على صدارة الدوري السعودي



الرياض (د ب أ)



فاز فريق التعاون 2- صفر على ضيفه القادسية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وعزز التعاون سلسلة انتصاراته ليحقق الفوز السادس على التوالي، بعد خسارة وحيدة أمام النصر المتصدر، في الجولة الأولى.

ورفع صاحب الأرض رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النصر الذي يلعب مع الفيحاء.

وبعد شوط أول سلبي نجح التعاون في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 57 عن طريق نجمه وليد الأحمد من ضربة رأس متابعاً كرة عرضية.

وبعد 9 دقائق أضاف أنجيلو فولجيني الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة وانفراد بالمرمى مستغلاً خطأ دفاعي من القادسية في تغطية التسلل.

وبخسارته الأولى هذا الموسم تجمد رصيد القادسية عند 14 نقطة في المركز الرابع.