الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات تستضيف كأس آسيا للشراع الحديث للشباب في ديسمبر

الإمارات تستضيف كأس آسيا للشراع الحديث للشباب في ديسمبر
1 نوفمبر 2025 20:35

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الشراع والتجديف الحديث»: تعزيز دور الأندية لتحقيق إنجازات دولية
«الشراع والتجديف» يعتمد إقامة 24 فعالية محلية ودولية

أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث استضافة الدولة، ممثلةً في نادي الحمرية، منافسات كأس آسيا للشباب للشراع الحديث في الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر المقبل.
كان الاتحاد الآسيوي للشراع والتجديف (ASAF) قد منح الإمارات حق تنظيم الحدث القاري عقب إشادة رئيسه الدكتور مالاف شروف بالبنية التحتية والإمكانات التنظيمية والفنية المتميزة التي يمتلكها نادي الحمرية، خلال زيارته له في أغسطس الماضي.
وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، أن استضافة البطولة الآسيوية امتداد لمسيرة نجاح الإمارات في تنظيم واستضافة أبرز الأحداث الرياضية القارية والدولية، مشيراً إلى أن الحدث يوفر منصة مهمة للشباب لإبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم في رياضة الشراع الحديث.
من جانبه، أعرب الدكتور مالاف شروف، عن ثقته بقدرة الإمارات على تنظيم البطولة بأعلى المعايير، مؤكداً أن هذا الحدث القاري سيعزز من انتشار اللعبة ويُسهم في إعداد جيل جديد من أبطال آسيا في هذه الرياضة البحرية.
بدوره، عبّر حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، عن فخر النادي باستضافة هذا الحدث الآسيوي الكبير، مؤكداً جاهزية النادي الكاملة على صعيد المرافق والبنية التحتية لتنظيم البطولة بما يليق بسمعة الإمارات في مجال استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

اتحاد الشراع والتجديف
الحمرية
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©