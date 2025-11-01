الإمارات تستضيف كأس آسيا للشراع الحديث للشباب في ديسمبر

دبي (وام)

أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث استضافة الدولة، ممثلةً في نادي الحمرية، منافسات كأس آسيا للشباب للشراع الحديث في الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر المقبل.

كان الاتحاد الآسيوي للشراع والتجديف (ASAF) قد منح الإمارات حق تنظيم الحدث القاري عقب إشادة رئيسه الدكتور مالاف شروف بالبنية التحتية والإمكانات التنظيمية والفنية المتميزة التي يمتلكها نادي الحمرية، خلال زيارته له في أغسطس الماضي.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، أن استضافة البطولة الآسيوية امتداد لمسيرة نجاح الإمارات في تنظيم واستضافة أبرز الأحداث الرياضية القارية والدولية، مشيراً إلى أن الحدث يوفر منصة مهمة للشباب لإبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم في رياضة الشراع الحديث.

من جانبه، أعرب الدكتور مالاف شروف، عن ثقته بقدرة الإمارات على تنظيم البطولة بأعلى المعايير، مؤكداً أن هذا الحدث القاري سيعزز من انتشار اللعبة ويُسهم في إعداد جيل جديد من أبطال آسيا في هذه الرياضة البحرية.

بدوره، عبّر حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، عن فخر النادي باستضافة هذا الحدث الآسيوي الكبير، مؤكداً جاهزية النادي الكاملة على صعيد المرافق والبنية التحتية لتنظيم البطولة بما يليق بسمعة الإمارات في مجال استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.