أودينيزي يُعمق جراح أتالانتا



ميلانو (أ ف ب)



زاد أودينيزي مِحن ضيفه أتالانتا، وألحق به خسارته الأولى هذا الموسم بفوزه عليه 1-0، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد نيكولو زانيولو في الدقيقة 40.

ولم يذق أتالانتا طعم الفوز للمباراة السادسة توالياً في مختلف المسابقات، وتحديدا منذ انتصاره على كلوب بروج البلجيكي 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في 30 سبتمبر، ليحقق مذاك 5 تعادلات تواليا مقابل هزيمة.

وتجمد رصيد أتالانتا الذي قاده مدرب روما الحالي جان بييرو جاسبيريني لاحتلال المركز الثالث في «سيري أ» الموسم الماضي، وضمان مشاركته في المسابقة القارية الأم، عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

في المقابل، عاد أودينيزي إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام يوفنتوس 1-3 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.