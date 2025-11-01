مدرب نيوكاسل يحذر فولتيماده من «خطط الإيقاف»!

لندن (د ب أ)



حذر إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل، مهاجمه الألماني فولتيماده القادم في صفقة قياسية بلغت 69 مليون جنيه إسترليني (91 مليون دولار)، من سعي المدافعين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لإيقافه وتحجيم موهبته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المهاجم البالغ طوله 98. 1 متر، قدم بداية مشجعة لمسيرته في الكرة الإنجليزية، حيث سجل ستة أهداف في تسع مباريات بدأها كأساسي مع فريقه الجديد، ومثبتاً لمنتقدي الصفقة إمكانياته الرائعة وقدرته الرائعة في الكرات الهوائية واللعب بالقدم.

وفي الوقت الذي يستعد فيه نيوكاسل لمواجهة وستهام الأحد، اعترف هاو بأن المهاجم الألماني الدولي البالغ من العمر 23 عاماً لا زال بإمكانه التطور.

وقال هاو: «أسلوب لعبه متنوع، ولا أعتقد أن له بعداً واحداً فقط، لا أعتقد ذلك لأن طوله مختلف، بل لأنه حينما تضيف الإمكانيات المهارية، لذلك فإن الأمر يفاجئ المنافسين أحياناً».

وأضاف «إن التحدي الذي يواجهه هو الثبات والنجاح على المدى الطويل لأن الفرق ستضع خططاً واضحة له، كما نفعل مع جميع منافسينا، وعليه أن يستمر في إيجاد طريقة لتسجيل الأهداف».

وتابع هاو: «نحن سعداء ومسرورون جداً باللاعب، داخل وخارج الملعب كان أداؤه دائماً من الطراز الرفيع في تصرفاته وكيفية تعامله مع زملائه، سلوكياته الجماعية ممتازة، ولديه القدرة على تسجيل الأهداف، ولديه القدرة على التواجد في المكان الصحيح، أنه جيد للغاية على المستوى الفني، ولا زال لدينا الكثير لنحصل عليه منه وسنساعده بكل الطرق المتاحة، لكن الإشارات الأولى إيجابية للغاية».