لايبزج يستعيد «الوصافة» في «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)



استعاد لايبزج المركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم، بعد يوم من خسارته لها، إثر فوزه على ضيفه شتوتجارت 3-1 في المرحلة التاسعة.

تقدّم أصحاب الأرض بهدف جيف شابو بالخطأ في مرماه قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، وأضاف الإيفواري يان ديوماندي الثاني للايبزج (53)، قبل أن يقلّص البديل البرتغالي تياجو توماس النتيجة بعد سبع دقائق من دخوله (65)، لكن البرازيلي رومولو كاردوسو أكد الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وكان لايبزج خسر المركز الثاني لمصلحة بوروسيا دورتموند، إثر فوز الأخير على مضيفه أوجسبورج بهدف الجمعة في افتتاح المرحلة، لكن فريق «ريد بولز» عاد إلى مركزه، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطتين عن دورتموند المتراجع للمركز الثالث، ومثلهما خلف بايرن ميونيخ المتصدر الذي يلعب مع باير ليفركوزن في قمة المرحلة.

وحافظ لايبزج على سلسلة اللاهزيمة في «البوندسليجا» للمباراة الثامنة توالياً بعدما كان خسر افتتاحاً أمام بايرن بسداسية نظيفة.

وتلقى شتوتجارت خسارته الأولى بعد فوزين في الدوري والكأس، والهزيمة الأولى في الدوري منذ المرحلة الرابعة، وتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وحقق بوروسيا مونشنجلادباخ فوزه الأول هذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه سانت باولي برباعية نظيفة سجلها البوسني هاريس تاباكوفيتش (15 و40) والبديلان الياباني شوتو ماتشينو (75) والدنماركي أوسكار فراولو (80).

وكان مونشنجلادباخ قد اكتفى بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات مقابل خمس هزائم، قبل أن يحقق فوزه الأول الذي لم يُخرجه من المراكز المهددة بالهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، متأخراً بفارق نقطة عن سانت باولي الخامس عشر.

وأهدر ماينز تقدمه على ضيفه فيردر بريمن بهدف السويسري سيلفان فيدمير (36) وتلقا هدفا متأخراً عبر الدنماركي ينس ستايه (86)، كما تعادل هايدنهايم مع أينتراخت فرانكفورت 1-1 وهايدنهايم مع أينتراخت فرانكفورت سلباً.