الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الخليج يتقدم برباعية نظيفة والاتحاد يتعادل في «الدقيقة 98»!

الخليج يتقدم برباعية نظيفة والاتحاد يتعادل في «الدقيقة 98»!
1 نوفمبر 2025 21:11

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جيسوس يكشف سر عدم استبدال رونالدو في النصر!
رونالدو.. لماذا «الفرحة الجنونية»!


حول الاتحاد تأخره أمام مضيفه الخليج صفر- 4 إلى التعادل 4 - 4 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وتقدم الخليج بأربعة أهداف حملت توقيع كل من، النرويجي جوشوا كينج «هدفين»، في الدقيقتين 14 و47، واليوناني كوستاس فورتونيس في الدقيقتين 18 و37، بينما تعادل للاتحاد، الفرنسي موسى ديابي «هدفين» في الدقيقتين 51 و86، والألباني ماريو ميتاي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ثم فيصل الغامدي بعدها بدقيقتين «الدقيقة 98».
وكانت المباراة قد شهدت حالة طرد في الشوط الأول، للبرازيلي فابينيو لاعب وسط الاتحاد بسبب تدخل قوي.
رفع الاتحاد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، لكنه يظل بلا انتصار في الدوري لثالث مباراة بالمسابقة تحت قيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، أما الخليج رفع رصيده إلى 11 نقطة أيضاً، ولكن في المركز السابع بفارق الأهداف.

السعودية
الدوري السعودي
الخليج
اتحاد جدة
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©