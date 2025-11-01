الخليج يتقدم برباعية نظيفة والاتحاد يتعادل في «الدقيقة 98»!



الرياض (د ب أ)



حول الاتحاد تأخره أمام مضيفه الخليج صفر- 4 إلى التعادل 4 - 4 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الخليج بأربعة أهداف حملت توقيع كل من، النرويجي جوشوا كينج «هدفين»، في الدقيقتين 14 و47، واليوناني كوستاس فورتونيس في الدقيقتين 18 و37، بينما تعادل للاتحاد، الفرنسي موسى ديابي «هدفين» في الدقيقتين 51 و86، والألباني ماريو ميتاي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ثم فيصل الغامدي بعدها بدقيقتين «الدقيقة 98».

وكانت المباراة قد شهدت حالة طرد في الشوط الأول، للبرازيلي فابينيو لاعب وسط الاتحاد بسبب تدخل قوي.

رفع الاتحاد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، لكنه يظل بلا انتصار في الدوري لثالث مباراة بالمسابقة تحت قيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، أما الخليج رفع رصيده إلى 11 نقطة أيضاً، ولكن في المركز السابع بفارق الأهداف.