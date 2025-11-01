«أبوظبي للرياضات المائية» يحصد «الذهب» بمونديال السباحة بالزعانف

علي معالي (أبوظبي)



حقق نادي أبوظبي للرياضات المائية إنجازاً تاريخياً، في اليوم الأول من بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف، بالفوز بـ5 ميداليات، واحدة ذهبية، من نصيب أحمد هشام في سباق 400 م سباحة بالزعانف المزدوجة، لفئة العموم رجال 18 عاماً فما فوق، بزمن (3:36:79 دقيقة)، إضافة إلى ميداليتين فضيتين، ومثلهما من البرونز، في المنافسات التي جرت بمسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، وذلك في النسخة الخامسة من المونديال، الذي يُقام للمرة الأولى في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 400 سباح يمثلون 51 نادياً من 21 دولة.

وجاءت بقية ميداليات نادي أبوظبي للرياضات المائية، عن طريق سيف خالد محمد، ومهاب جمال في 50 م سباحة حرة بالزعانف المزدوجة، بميداليتين فضيتين، وفي نفس السباق فاز أحمد هشام بميدالية برونزية، في فئة الأولاد عمومي، وفي فئة الفتيات عمومي فازت مريم جلال بالميدالية البرونزية.

وصرح حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، بأن انطلاقة منافسات كأس العالم للسباحة بالزعانف – النسخة الأولى على أرض الإمارات، جاءت متميزة، ومليئة بالحماس، والنجاح التنظيمي والميداني. وأعرب عن فخره بالأداء الرائع الذي قدّمه سباحو نادي أبوظبي للرياضات المائية في اليوم الأول من البطولة، حيث تمكّنوا من تحقيق 5 ميداليات متنوعة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في تطوير رياضة السباحة بالزعانف في الدولة.

كما رحب بجميع السباحين والأندية المشاركة من أكثر من مختلف دول العالم، مشيداً بالمستوى العالي للمنافسات وبالروح الرياضية التي تجمع الجميع.

وكانت البطولة افتتحت بحضور أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الرياضات المائية، وسعيد العاجل، رئيس اتحاد الرياضة للجميع، والعميد الدكتور عمر الخيال، المدير التنفيذي لاتحاد الشرطة الرياضي، وسامح نبيل الشاذلي، عضو الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وأعضاء مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية خويطر الظاهري، وأحمد خلفان الجهوري، وفاطمة العامري، وأليسكاندروس ساركوس، رئيس لجنة السباحة بالزعانف في الاتحاد الدولي، وعبدالله محمد شهداد المدير التنفيذي لمجمع حمدان الرياضي.