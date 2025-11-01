الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
أرسنال يوسع الفارق في صدارة «البريميرليج»

أرسنال يوسع الفارق في صدارة «البريميرليج»
1 نوفمبر 2025 21:22

 
بيرنلي (رويترز)

ابتعد أرسنال بفارق سبع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه السهل 2-صفر على مضيفه بيرنلي، بعدما واصل تألقه في الكرات الثابتة.
وافتتح فيكتور يوكريش التسجيل من مسافة قريبة في الدقيقة 14 من ركلة ركنية أخرى شارك فيها ديكلان رايس وجابرييل.
وسيطر أرسنال على مجريات اللعب في الدقيقة 35 ومن هجمة مرتدة سريعة ضاعف تقدمه بضربة رأس من رايس.
ولم تكن لبيرنلي أي محاولة على المرمى في الشوط الأول، ورغم أنه شكل خطورة أكبر بعد الاستراحة، نجح أرسنال في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة السابعة توالياً في كل المسابقات.
وارتفع رصيد أرسنال إلى 25 نقطة من 10 مباريات، بفارق سبع نقاط أمام بورنموث، ثاني الترتيب الذي يحل ضيفاً على مانشستر سيتي الأحد، ويحتل بيرنلي المركز 17 برصيد 10 نقاط.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
بيرنلي
بورنموث
مانشستر سيتي
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
