الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتلتيكو مدريد يطيح إشبيلية بـ «ثلاثية»

أتلتيكو مدريد يطيح إشبيلية بـ «ثلاثية»
1 نوفمبر 2025 21:46

 
مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مبابي «المذهل» يمنح ريال مدريد «النقطة 30»
فياريال يقفز إلى «الوصافة» في «الليجا»


فاز أتلتيكو مدريد 3- صفر على ضيفه إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبعد شوط أول سلبي، بدأ أتلتيكو مدريد في زيارة شباك ضيفه بداية من الدقيقة 64، عندما حصل خوسي خيمينيز، على ركلة جزاء، سجلها بنجاح الأرجنتيني خوليان ألفاريز، بتسديدة قوية على يمين الحارس فلادكوديموس.
وفتح الهدف طريق أتلتيكو مدريد لتسجيل المزيد، حيث نجح الأرجنتيني تياجو ألمادا في إضافة الهدف الثاني، بعدما تابع كرة عرضية أمام المرمى من جوليانو سيميوني في الدقيق 77 .
وختم النجم المخضرم، الفرنسي أنطوان جريزمان الثلاثية بهدف من تسديدة أرضية قوية بعد هجمة سريعة لفريقه.
رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يتقابل الأحد مع إلتشي.
أما إشبيلية تجمد رصيده عند النقطة 13 في المركز الحادي عشر.

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©