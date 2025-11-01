الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

شفيونتيك تبدأ المهمة في الرياض بـ «فوز ساحق»

شفيونتيك تبدأ المهمة في الرياض بـ «فوز ساحق»
1 نوفمبر 2025 21:49

 
الرياض (أ ف ب)

استهلت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً، مشاركتها في بطولة «دبليو تي أيه» الختامية للتنس المقامة في العاصمة السعودية الرياض، بفوز ساحق على الأميركية ماديسون كيز السابعة بمجموعتين 6-1 و6-2.
واحتاجت البولندية ابنة الـ 24 عاماً، والمتوجة باللقب في عام 2023 إلى نحو ساعة للتغلب على منافستها، لتحتل صدارة المجموعة التي اطلق عليها تسمية «سيرينا وليامز»، وذلك قبل المواجهة في وقت لاحق بين الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة والأميركية أماندا أنيسيموفا الرابعة.
وكسرت شفيونتيك إرسال منافستها مرتين في طريقها لإحراز المجموعة الأولى.
وبدت كيز بعيدة جداً عن المستوى الذي سمح لها بالفوز على شفيونتيك في نصف نهائي بطولة أستراليا في يناير قبل أن تحرز اللقب.
وفي المجموعة الثانية، استفادت الأميركية من أخطاء عديدة للبولندية لتعديل النتيجة 1-1 بعدما كانت قد خسرت إرسالها منذ البداية، لكن كيز (30 عاماً) خسرت إرسالها مجدداً ثم المجموعة والمباراة.

السعودية
الرياض
التنس
إيجا شفيونتيك
