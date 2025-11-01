الجزيرة يتخطى البطائح بهدف بانزا



مراد المصري (أبوظبي)



تفوق الجزيرة على البطائح 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في ختام «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 13 نقطة، ويتقدم إلى المركز الخامس، فيما يملك «الراقي» 3 نقاط بالمركز الثاني عشر، وجاء فوز الجزيرة بتوقيع سايمون بانزا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 27.

ترجم الجزيرة أفضليته في انطلاقة المباراة بافتتاح التسجيل، بعدما استقبل بانزا الكرة، إثر تمريرة ذكية من عبدالله رمضان، وواجه الحارس عبد الرحمن العامري، وسددها بدقة داخل الشباك في الدقيقة 27، وتألق الحارس العامري في التصدي لأكثر من محاولة، ليكتفي «فخر أبوظبي» بالتقدم بهدف في نهاية الشوط الأول.

حاول البطائح العودة في بداية الشوط الثاني، واقترب من ذلك، إلا أن الحكم محمد الهرمودي ألغى هدفاً سجله أناتولي بداعي خطأ ارتكبه على روشا مدافع الجزيرة في الدقيقة 56.