الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أموريم: مانشستر يونايتد يخسر أمام نوتينجهام لو واجهه في الموسم الماضي!

أموريم: مانشستر يونايتد يخسر أمام نوتينجهام لو واجهه في الموسم الماضي!
1 نوفمبر 2025 23:23

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سلوت: أخيراً.. الحظ يبتسم في وجه ليفربول!
مدرب تشيلسي يكسب الرهان على جواو بيدرو!


أكد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن فريقه الحالي أظهر تحسناً كبيراً، مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى أن فريقه كان ليخسر أمام مضيفه نوتنجهام فورست لو جرت المباراة في الموسم الماضي.
وجاءت تصريحات أموريم بعد تعادل فريقه المثير بهدفين لمثلهما على ملعب سيتي جراوند معقل نوتينجهام، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل برأسية كاسيميرو، لكن فورست قلب الطاولة في بداية الشوط الثاني بهدفي مورجن جيبس وايت في الدقيقة 48 ونيكولو سافونا في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 81 سجل أمادو ديالو هدفاً رائعاً أنقذ به مانشستر من الخسارة.
ولدى سؤال أموريم بشكل مباشر عما إذا كان فريقه سيخسر هذه المباراة لو لعبت الموسم الماضي، أجاب «نعم»، ثم أضاف «كنا سنخسر بأهداف أكثر، هذا هو شعوري». وبرر أموريم رأيه بأن الأمر يتعلق بالثقة، حيث قال «الثقة بالطبع، الأمر مختلف تماماً، لقد جئنا من ثلاث مباريات جيدة ولدينا ثقة مختلفة، نحن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل».
وأشار المدرب البرتغالي إلى أن اللاعبين تعلموا من تقلبات كرة القدم، موضحاً «لقد تحدثنا كثيراً عن أن كرة القدم تسير على هذا المنوال، وأثبتنا ذلك هذا العام، قد نمر بلحظات سيئة، ولكن فجأة نقدم ثلاث مباريات جيدة».
وحلل أموريم تفاصيل المباراة بقوله «فقدنا السيطرة على المباراة لمدة خمس دقائق ودفعنا الثمن، قمنا ببعض الأشياء بشكل جيد، لكن مستوى طاقتنا انخفض قليلاً».
وتابع «في الماضي، لو مررنا بهذه الدقائق الخمس السيئة وتلقينا هدفين، لم نكن لنستعيد إتزاننا، اليوم الشعور مختلف، ويمكنك أن تشعر أنه كان بإمكاننا الفوز بهذه المباراة، لكننا لم نكن لنخسر، وهذا هو الشعور الذي يتمتع به الفريق الكبير في بعض الأحيان».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
نوتنجهام
روبن أموريم
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©