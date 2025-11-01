أموريم: مانشستر يونايتد يخسر أمام نوتينجهام لو واجهه في الموسم الماضي!

لندن (د ب أ)



أكد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن فريقه الحالي أظهر تحسناً كبيراً، مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى أن فريقه كان ليخسر أمام مضيفه نوتنجهام فورست لو جرت المباراة في الموسم الماضي.

وجاءت تصريحات أموريم بعد تعادل فريقه المثير بهدفين لمثلهما على ملعب سيتي جراوند معقل نوتينجهام، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل برأسية كاسيميرو، لكن فورست قلب الطاولة في بداية الشوط الثاني بهدفي مورجن جيبس وايت في الدقيقة 48 ونيكولو سافونا في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 81 سجل أمادو ديالو هدفاً رائعاً أنقذ به مانشستر من الخسارة.

ولدى سؤال أموريم بشكل مباشر عما إذا كان فريقه سيخسر هذه المباراة لو لعبت الموسم الماضي، أجاب «نعم»، ثم أضاف «كنا سنخسر بأهداف أكثر، هذا هو شعوري». وبرر أموريم رأيه بأن الأمر يتعلق بالثقة، حيث قال «الثقة بالطبع، الأمر مختلف تماماً، لقد جئنا من ثلاث مباريات جيدة ولدينا ثقة مختلفة، نحن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن اللاعبين تعلموا من تقلبات كرة القدم، موضحاً «لقد تحدثنا كثيراً عن أن كرة القدم تسير على هذا المنوال، وأثبتنا ذلك هذا العام، قد نمر بلحظات سيئة، ولكن فجأة نقدم ثلاث مباريات جيدة».

وحلل أموريم تفاصيل المباراة بقوله «فقدنا السيطرة على المباراة لمدة خمس دقائق ودفعنا الثمن، قمنا ببعض الأشياء بشكل جيد، لكن مستوى طاقتنا انخفض قليلاً».

وتابع «في الماضي، لو مررنا بهذه الدقائق الخمس السيئة وتلقينا هدفين، لم نكن لنستعيد إتزاننا، اليوم الشعور مختلف، ويمكنك أن تشعر أنه كان بإمكاننا الفوز بهذه المباراة، لكننا لم نكن لنخسر، وهذا هو الشعور الذي يتمتع به الفريق الكبير في بعض الأحيان».