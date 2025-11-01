الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أرتيتا يشيد بالصلابة الدفاعية لأرسنال

أرتيتا يشيد بالصلابة الدفاعية لأرسنال
1 نوفمبر 2025 23:27

 
لندن (د ب أ)

أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بأداء لاعبيه عقب الفوز على بيرنلي بنتيجة 2 - صفر، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
صرح أرتيتا عبر قناة (بي بي سي) عقب اللقاء «قدمنا أداءً استثنائياً الشوط الأول، سجلنا هدفين وخرجنا بشباك نظيفة ثم اضطررنا لإجراء بعض التغييرات، ولم نسيطر على مجريات اللعب في الشوط الثاني».
وأضاف المدرب الإسباني «لكننا دافعنا بشكل استثنائي، ولم نترك أي فرصة للمنافس، بيرنلي فريق قوي على ملعبه ولم يخسر هنا منذ 18 شهراً عندما سقط أمام ليفربول بهدف في الثانية الأخيرة».
وكشف ميكيل أرتيتا عن سبب قراره باستبدال المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس بين الشوطين، قائلاً «جيوكيريس كان من أفضل لاعبينا في الشوط الأول، لكنه شعر بشد عضلي، لذا علينا انتظار نتائج الفحوص لمعرفة مدى الإصابة».
وأتم أرتيتا تصريحاته «لقد ارتقى ديكلان رايس إلى مستوى التوقعات، لقد تطور مستواه بشكل مذهل لدرجة أنني لا أعرف كم عدد الكرات التي استخلصها من المنافس».
ورفع أرسنال رصيده إلى 25 نقطة ليعزز تصدره لجدول الترتيب، ومؤكداً صحوته بتحقيق خمسة انتصارات متتالية في مشواره بالدوري.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
