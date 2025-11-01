الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجم أرسنال يهدي هدفه إلى «الراحلة»

نجم أرسنال يهدي هدفه إلى «الراحلة»
1 نوفمبر 2025 23:44

 
لندن (د ب أ)

كشف ديكلان رايس، نجم وسط أرسنال ومنتخب إنجلترا عن سر احتفاله بتسجيل هدف في الفوز 2 - صفر على بيرنلي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
بشأن إشارته إلى السماء احتفالاً بتسجيل الهدف الثاني لأرسنال، كشف رايس في تصريحات أبرزتها شبكة (بي بي سي) «لقد توفيت عمتي قبل مباراة فولهام، وكنت أحبها كثيراً، لقد سافرت إلى كل مكان لمشاهدتي مع والدتي».
وأضاف النجم الإنجليزي الدولي «احتفلت بهذه الطريقة من أجلها».
وتابع نجم أرسنال في سياق آخر «كنا ندرك صعوبة مواجهة بيرنلي، فهو فريق لم يخسر على ملعبه في آخر 18 شهراً، لذا كان مهما أن نتمسك بأسلوب لعبنا، وقدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول، وكان بإمكاننا تسجيل 4 أو 5 أهداف».
وقال «من المهم أن نواصل تسجيل الأهداف، لقد سجلنا هدفين بطريقة مثالية، ودافعنا بشكل جيد في الكرات العالية ورميات التماس الطويلة بفضل يقظة (جابرييل)، كما أنني ركضت كثيراً، وكأنني لاعب رأس حربة كلاسيكي».
ورفع أرسنال رصيده إلى 25 نقطة ليعزز تصدره لجدول الترتيب، ومؤكداً صحوته بتحقيق خمسة انتصارات متتالية في مشواره بالدوري.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
بيرنلي
ديكلان رايس
