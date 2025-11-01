بني ياس يشارك في البطولة العربية للطائرة بتونس



أبوظبي (وام)



أعلنت شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية مشاركة فريق الطائرة في البطولة العربية للأندية المقررة بتونس من 6 إلى 18 يناير 2026.

وأكد سالم نايف الكثيري، رئيس شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، أهمية المشاركة في البطولة العربية، وأثرها الملموس في تعزيز قدرات اللاعبين، واكتساب الخبرات التنافسية. وقال في تصريح اليوم بمناسبة الإعلان عن المشاركة في البطولة العربية، إن شركة الألعاب الرياضية بالنادي، تتطلع إلى مواصلة الإنجازات الرياضية خلال المرحلة المقبلة، بعد تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ الألعاب الرياضية المختلفة، بحصد 29 بطولة في 4 سنوات خلال الفترة من 2021 حتى 2025، بدعم ورعاية قيادة النادي.