الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بني ياس يشارك في البطولة العربية للطائرة بتونس

بني ياس يشارك في البطولة العربية للطائرة بتونس
1 نوفمبر 2025 23:47


أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رقم قياسي في قمة الشارقة والبطائح بدوري السلة
الإمارات تحتفل غداً بـ «يوم العَلَم»


أعلنت شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية مشاركة فريق الطائرة في البطولة العربية للأندية المقررة بتونس من 6 إلى 18 يناير 2026.
وأكد سالم نايف الكثيري، رئيس شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، أهمية المشاركة في البطولة العربية، وأثرها الملموس في تعزيز قدرات اللاعبين، واكتساب الخبرات التنافسية. وقال في تصريح اليوم بمناسبة الإعلان عن المشاركة في البطولة العربية، إن شركة الألعاب الرياضية بالنادي، تتطلع إلى مواصلة الإنجازات الرياضية خلال المرحلة المقبلة، بعد تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ الألعاب الرياضية المختلفة، بحصد 29 بطولة في 4 سنوات خلال الفترة من 2021 حتى 2025، بدعم ورعاية قيادة النادي.

الإمارات
بني ياس
الكرة الطائرة
تونس
البطولة العربية للكرة الطائرة
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©