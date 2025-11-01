كومو يفرمل نابولي



ميلانو (أ ف ب)



قدّم كومو خدمة لروما الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ميلان الأحد، وذلك بتعادله السلبي مع نابولي حامل اللقب المتصدر في عقر داره، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم ترتق المباراة إلى قدر طموحات رجال المدرب أنتونيو كونتي الذين تفادوا الخسارة أمام كومو بفضل تألق حارسهم الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش الذي تصدى لركلة جزاء نفذها المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، بعدما احتسبها الحكم عقب العودة إلى حكم ألفيديو المساعد «الفار» (26).

وهي المباراة الثانية توالياً ينقذ ميلينكوفيتش-سافيتش النادي الجنوبي بعدما كان تصدى لركلة جزاء من الشاب فرانتشيسكو كاماردا في الفوز على ليتشي بهدف نظيف في المرحلة الماضية.

وافتقد نابولي لجهود نجمه المخضرم البلجيكي كيفن دي بروين (34 عاماً) الذي سيغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة أو أربعة أشهر للإصابة.

ورفع نابولي الذي كان حقق انتصارين توالياً على الإنتر 3-1 وليتشي قبل أن يهدر نقطتين هذا الأسبوع، رصيده إلى 22 نقطة وبات تحت تهديد وصيفه روما الذي بإمكانه انتزاع الصدارة منه في حال فوزه على ميلان في ملعبه «سان سيرو» الأحد في قمة هذه المرحلة.

كما بإمكان ميلان والجار اللدود الإنتر (18 نقطة لكل منهما) التساوي نقاطاً مع النادي الجنوبي في حال حصدهما للنقاط الثلاث، علماً أن «النيراتسوري» يحل ضيفاً على هيلاس فيرونا الأحد أيضاً.

من ناحيته، واصل كومو بقيادة مدربه لاعب خط الوسط السابق الإسباني سيسك فابريجاس نتائجه الرائعة، حيث لم يذق طعم الخسارة في مباراته الثامنة توالياً في الدوري، حيث حقق 3 انتصارات، منها الفوز على يوفنتوس 2-0 في المرحلة السابعة، مقابل 5 تعادلات.

وعزز كومو من مركزه الخامس برصيد 17 نقطة، علماً أن خسارته الأخيرة تعود إلى المرحلة الثانية أمام بولونيا 0-1.