بايرن ميونيخ يضرب ليفركوزن بـ«قبضة الحديد»!



برلين (أ ف ب)



أحكم بايرن ميونيخ حامل اللقب قبضته من حديد على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه الساحق على وصيفه باير ليفركوزن 3-0، في المرحلة التاسعة قبل سفره إلى العاصمة الفرنسية لمواجهة باريس سان جيرمان الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وحافظ البايرن (27 نقطة) على فارق النقاط الخمس مع ملاحقه لايبزج الذي عاد إلى الوصافة التي فقدها ليوم واحد بعد فوزه على شتوتجارت 3-1.

ولم يمنح الفريق البافاري الجمهور أي فرصة لإثارة كانت مرتقبة بين حامل اللقب والبطل في الموسم ما قبل الماضي، فأنهى الأمور في الشوط الأول بثلاثية سيرج جنابري (25) والسنغالي نيكولاس جاكسون (31) ولويك باد بالخطأ في مرماه (43).

وعلى الرغم من أهميته في الخط الهجومي، اختار البلجيكي فنسان كومباني إبقاء الهداف الإنجليزي هاري كين على مقاعد الاحتياط في الشوط الأول، معتمداً على جاكسون وحده لأول مرة بعدما كان شارك أساسياً أربع مرات، وجميعها إلى جانب كين.

وكشّر البايرن عن أنيابه وبدا في مستوى مختلف عن ليفركوزن بقيادة مدربه الجديد الدنماركي كاسبر هيولماند الذي لم يخسر في مبارياته السبع الأخيرة ضمن البطولة، بعدما خلف الهولندي إريك تن هاج المقال بعد مرحلتين فقط من بداية الموسم.

وتجمّد رصيد ليفركوزن الذي يسافر إلى البرتغال للقاء بنفيكا بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في دوري الأبطال، عند 17 نقطة في المركز الخامس.

وانفرد جنابري بالحارس الهولندي مارك فليكن بعد تمريرة بينية من توم بيشوف، سجل على إثرها الأول (25).

وأضاف جاكسون الثاني برأسية قوية مستثمراً عرضية النمساوي كونراد لايمر (31) ثم سجل باد بالخطأ في مرماه محاولاً اعتراض عرضية البرتغالي رافايل جيريرو نحو جاكسون (43).

وحافظ البايرن على سجله المثالي بتسعة انتصارات، معززاً رقمه القياسي الأوروبي بـ15 فوزاً من 15 مباراة في كافة المسابقات منذ بداية الموسم.