الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يهدي النصر «السباعية المتتالية»!

رونالدو يهدي النصر «السباعية المتتالية»!
1 نوفمبر 2025 23:57

 
الرياض (رويترز)

أخبار ذات صلة
رقم قياسي في قمة الشارقة والبطائح بدوري السلة
جيسوس يكشف سر عدم استبدال رونالدو في النصر!


سجل كريستيانو رونالدو هدفاً من ضربة جزاء في الوقت بدل من الضائع، ليقود النصر للفوز 2-1 على الفيحاء، بعدما افتتح التسجيل، ليواصل فريق المدرب جورجي جيسوس صدارته للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بالعلامة الكاملة.
ورفع النصر رصيده إلى 21 نقطة، بعد سبع مباريات، ليتقدم بفارق ثلاث نقاط عن التعاون أقرب منافسيه.
وسجل جيسون ريميسيرو هدف التقدم للفيحاء في الدقيقة 13 بعدما انطلق بمفرده من منتصف الملعب بعد تمريرة طويلة.
وأدرك القائد رونالدو التعادل قبل ثماني دقائق من الاستراحة بتسديدة من مدى قريب.
وبدا أن النصر سيتعثر للمرة الأولى، لكن الحكم احتسب ضربة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، سددها رونالدو بنجاح لينتزع الفوز لفريقه.
ويحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد ثماني نقاط.

السعودية
الدوري السعودي
النصر
الفيحاء
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©