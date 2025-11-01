رونالدو يهدي النصر «السباعية المتتالية»!



الرياض (رويترز)



سجل كريستيانو رونالدو هدفاً من ضربة جزاء في الوقت بدل من الضائع، ليقود النصر للفوز 2-1 على الفيحاء، بعدما افتتح التسجيل، ليواصل فريق المدرب جورجي جيسوس صدارته للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بالعلامة الكاملة.

ورفع النصر رصيده إلى 21 نقطة، بعد سبع مباريات، ليتقدم بفارق ثلاث نقاط عن التعاون أقرب منافسيه.

وسجل جيسون ريميسيرو هدف التقدم للفيحاء في الدقيقة 13 بعدما انطلق بمفرده من منتصف الملعب بعد تمريرة طويلة.

وأدرك القائد رونالدو التعادل قبل ثماني دقائق من الاستراحة بتسديدة من مدى قريب.

وبدا أن النصر سيتعثر للمرة الأولى، لكن الحكم احتسب ضربة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، سددها رونالدو بنجاح لينتزع الفوز لفريقه.

ويحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد ثماني نقاط.