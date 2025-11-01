تشيلسي يقهر توتنهام في «ديربي لندن»



لندن (د ب أ)



حسم فريق تشيلسي الديربي اللندني لمصلحته، بفوز ثمين على مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 1- صفر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل جواو بيدرو هدف المباراة الوحيد لتشيلسي في الدقيقة 34، بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 17 نقطة، ولكن توتنهام يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشيلسي، رابع الترتيب.

وتجاوز تشيلسي بهذا الفوز كبوة الخسارة على ملعبه أمام سندرلاند في الجولة الماضية، لترتفع معنوياته قبل مواجهة قره باج الأذربيجاني، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

أما توتنهام بقيادة مدربه الدنماركي، توماس فرانك، سيكون عليه التعويض، عندما يخوض مباراتين متتاليتين على ملعبه أمام كوبنهاجن الدنماركي، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، وبعدها بأربعة أيام يستقبل مانشستر يونايتد في مواجهة قوية بالدوري.