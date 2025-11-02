الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كونتي «مرتاح» بـ «سلبية» نابولي!

كونتي «مرتاح» بـ «سلبية» نابولي!
2 نوفمبر 2025 09:01

 
روما (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أوزون يغيب عن فرانكفورت أمام نابولي
الإنتر يفلت من فخ «المتواضع»!


أبدى أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، ارتياحه رغم تعادل فريقه سلبياً مع ضيفه كومو، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإيطالي.
وقال كونتي في تصريحات لـ «دازن»: «رأيت مباراة حماسية وعلى مستوى عالٍ».
وأضاف: «يمكنهم الشكوى من ضربة الجزاء المهدرة، لكن في الشوط الثاني استحققنا نتيجة أفضل، البعض يظن أن كومو فريق صغير لأن اسمه كومو فقط، لكنهم فريق يقوم بعمل رائع حقاً، الشكوى منا ومنهم لأننا قدمنا أداءً جيداً، رغم الصعوبات التي عانينا منها وغياب بعض اللاعبين».
وأوضح: «إلماس وجوتيريز لعبا بشكل رائع للغاية، ضغطنا بقوة وحاولنا استرجاع الكرة وهم قاموا بذلك أيضاً، إنها مباراة على الطريقة الأوروبية، لقد أسعدتني تلك المباراة أكثر من الانتصارات التي حققناها في الفترة الأخيرة».
وتابع: «كومو لعب بشكل جيد للغاية، لكن دعونا لا ننسى أنهم فازوا على يوفنتوس مؤخراً، إنهم فريق ينمو ويتطور، وإذا تحدثنا عن النتيجة فإنها عادلة، وكانوا أفضل في الشوط الأول وكنا أقوى في الشوط الثاني».

الدوري الإيطالي
نابولي
يوفنتوس
أنطونيو كونتي
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©