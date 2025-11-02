كونتي «مرتاح» بـ «سلبية» نابولي!



روما (د ب أ)



أبدى أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، ارتياحه رغم تعادل فريقه سلبياً مع ضيفه كومو، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحات لـ «دازن»: «رأيت مباراة حماسية وعلى مستوى عالٍ».

وأضاف: «يمكنهم الشكوى من ضربة الجزاء المهدرة، لكن في الشوط الثاني استحققنا نتيجة أفضل، البعض يظن أن كومو فريق صغير لأن اسمه كومو فقط، لكنهم فريق يقوم بعمل رائع حقاً، الشكوى منا ومنهم لأننا قدمنا أداءً جيداً، رغم الصعوبات التي عانينا منها وغياب بعض اللاعبين».

وأوضح: «إلماس وجوتيريز لعبا بشكل رائع للغاية، ضغطنا بقوة وحاولنا استرجاع الكرة وهم قاموا بذلك أيضاً، إنها مباراة على الطريقة الأوروبية، لقد أسعدتني تلك المباراة أكثر من الانتصارات التي حققناها في الفترة الأخيرة».

وتابع: «كومو لعب بشكل جيد للغاية، لكن دعونا لا ننسى أنهم فازوا على يوفنتوس مؤخراً، إنهم فريق ينمو ويتطور، وإذا تحدثنا عن النتيجة فإنها عادلة، وكانوا أفضل في الشوط الأول وكنا أقوى في الشوط الثاني».