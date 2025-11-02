مدرب تشيلسي يكسب الرهان على جواو بيدرو!



لندن (رويترز)



قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، إن ثقته في المهاجم جواو بيدرو لم تهتز يوماً، وذلك بعد أن أنهى اللاعب البرازيلي سلسلة من ثماني مباريات لم يهز فيها الشباك، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في انتصار فريقه 1-صفر على مضيفه وغريمه اللندني توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعاني جواو بيدرو من إصابة لا تزال تحِدُّ، على ما يبدو، من تدربه مع الفريق خارج المباريات.

وقال ماريسكا: «لم يكن جواو يوماً مشكلة في الفريق. المشكلة مع جواو هي أنه لا يتدرب كل يوم، لديه بعض المشاكل التي نحتاج إلى معالجتها»، مضيفاً أن عودة المهاجم ليام ديلاب من الإصابة، والذي كان موقوفاً عن المباراة، ستوفر المزيد من الخيارات في الهجوم.

وأشاد المدرب الإيطالي بلاعب الوسط مويسيس كايسيدو، الذي أضاف إلى بدايته الرائعة للموسم بخطفه الكرة من توتنهام، وإتاحة الفرصة لجواو بيدرو الذي هزّ الشباك في الدقيقة 34.

وقال ماريسكا: «يظهر مويسيس أهميته للفريق. وصل لقمة مستواه، أفضل ما يميزه هو تواضعه ومساعدته للجميع، هو ورودري أفضل ثنائي خط وسط دفاعي في العالم».

وعبر توماس فرانك مدرب توتنهام عن أسفه لأداء فريقه الذي سدد مرة واحدة فقط على المرمى.

وقال المدرب الدنماركي، رداً على سؤال عن افتقار توتنهام للتهديد الهجومي: «أودّ أن أقول إن هذا بالطبع مؤلم للغاية، لم يسبق لي أن كنت مسؤولاً عن فريق لم يصنع سوى القليل من الأهداف، سأتطلع بالطبع إلى تحسين ذلك، اليوم لم نصل إلى المستوى المطلوب».

ويستضيف توتنهام، الذي فاز في مباراة واحدة فقط من أصل خمس مباريات خاضها على أرضه في الدوري وكانت بنتيجة 3-صفر على بيرنلي في مباراته الافتتاحية، فريق كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، ويتوجه تشيلسي إلى أذربيجان لمواجهة قرة باغ يوم الأربعاء.