سباليتي.. «البداية ناجحة» مع يوفنتوس

سباليتي.. «البداية ناجحة» مع يوفنتوس
2 نوفمبر 2025 09:13

 
روما (د ب أ)

حقق يوفنتوس فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي، وذلك على حساب مضيفه كريمونيزي 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف فقط خلف ميلان الرابع، والذي سيواجه روما الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمّد رصيد كريمونيزي عند 14 نقطة في المركز التاسع.
وتقدّم يوفنتوس في الدقيقة الثانية عن طريق فيليب كريستايتش، قبل أن يضيف أندريا كامبياسو الهدف الثاني في الدقيقة 68، وسجّل جيمي فاردي الهدف الوحيد لفريق كريمونيزي في الدقيقة 83.

 

الدوري الإيطالي
لوتشيانو سباليتي
يوفنتوس
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
