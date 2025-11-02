سباليتي.. «البداية ناجحة» مع يوفنتوس



روما (د ب أ)



حقق يوفنتوس فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي، وذلك على حساب مضيفه كريمونيزي 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف فقط خلف ميلان الرابع، والذي سيواجه روما الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد كريمونيزي عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وتقدّم يوفنتوس في الدقيقة الثانية عن طريق فيليب كريستايتش، قبل أن يضيف أندريا كامبياسو الهدف الثاني في الدقيقة 68، وسجّل جيمي فاردي الهدف الوحيد لفريق كريمونيزي في الدقيقة 83.