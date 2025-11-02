رونالدو.. لماذا «الفرحة الجنونية»!



الرياض (د ب أ)



أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، عن سعادته بعد الفوز الثمين والصعب على الفيحاء 2-1، وتعزيز صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بالعلامة الكاملة.

وقال رونالدو في تصريحات، عقب نهاية المباراة، إن اللقاء كان صعباً للغاية، لكن فريقه لم يستسلم حتى الثواني الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الروح هي المطلوبة دائماً في كل مباراة، من أجل المضي قُدماً نحو تحقيق الألقاب.

وأضاف رونالدو أن الفريق حقق الأهم، وهو الفوز بالنقاط الثلاث، مشدّداً على ضرورة مواصلة العمل من أجل المزيد من الانتصارات وتحقيق لقب الدوري.

وعن فرحته الجنونية، بعد الهدف الثاني، قال رونالدو إن هذا أمر طبيعي، عطفاً على سيناريو المباراة التي جاء فيها الفوز بشق الأنفس.

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني.