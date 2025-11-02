جيسوس يكشف سر عدم استبدال رونالدو في النصر!



الرياض (د ب أ)



دافع البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر السعودي، عن فكرة الإبقاء على مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد الفريق طوال وقت المباراة وعدم استبداله.

وسجل رونالدو هدفي فوز فريقه على الفيحاء 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري السعودي لكرة القدم.

وسُئل جيسوس في مؤتمر صحفي، عقب مباراة فريقه التي حافظ انتصاره بها على صدارته للدوري بالعلامة الكاملة، عن سر عدم استبدال رونالدو في المباريات.

وقال جيسوس في تصريحاته: «رونالدو لاعب كبير ويعرف جسمه جيداً، ومتى يرتاح، ويطلب التبديل، وأنا أفكر في إراحته على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا 2».

ولم يخض رونالدو «40 عاماً» أي مباراة في البطولة الآسيوية، بعد 3 جولات لعبها النصر بدور المجموعات فاز فيها جميعاً.

وقال جيسوس: «في بعض المباريات لا تستطيع إراحته لأنه رونالدو، وهارون كمارا، لا يستطيع تعويضه، وفي بعض الأحيان نضحي بوجوده بمستوى أقل، ولكن وجوده يبقى مهماً».

كما انتقد جيسوس بعض القرارات التحكيمية في الفوز على الفيحاء، حيث اعتبر أنه «أمر مخزٍ» أن يتم إلغاء هدف سجّله لاعبه كينجسلي كومان، بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب تقدمه بأذنه فقط عن آخر المدافعين.

وتابع جيسوس: «فريقي مغامر، ولهذا فإن الفرق التي أتواجد فيها تفوز، نحن نحتاج للمغامرة، ولكن في بعض الأحيان تخلق مشاكل، ولكن تفكيرنا الأول والأخير يكون في تسجيل الأهداف، وهو ما قد يكلفنا تلقّي الأهداف أحياناً».